Quejas contra la Diputación de Salamanca por un examen “excesivo” para el puesto de telefonista y con preguntas que no estaban en el temario

Para ser telefonista en la Diputación de Salamanca es necesario saber si las puertas transparentes deben o no estar señalizadas a un metro del suelo o si las puertas correderas deben contar con un sistema que permita impida salirse del carril. Esta es una de las preguntas de la polémica del examen para el puesto de telefonista. Incluida entre las preguntas relacionadas con los riesgos laborales, esta cuestión ni siquiera estaba en el temario, que recoge el tema “Prevención de riesgos laborales específicos en las funciones de la profesión de Telefonista-recepcionista”.

Esta es una de las quejas de los sindicatos con respecto a un examen que ha levantado polémica, que se hicieron preguntas que ni siquiera estaban en el temario, pero no es la única. De hecho, CSIF, UGT Y CCOO están preparando un escrito conjunto que presentarán a la Diputación por las protestas que han recibido de algunos opositores. Lo primero, desde los sindicatos consideran que el examen ha sido excesivamente difícil para el puesto que se pretende cubrir. Algo que aseguran va a hacer que nadie apruebe y no queda bolsa de empleo. Para evitarlo, consideran que el primer examen debería ser más asequible y endurecerlo a medida que los aspirantes pasan a las siguientes fases.

Por otro lado, también aseguran que durante el examen se cometieron errores en los procedimientos que podrían haberse evitado si hubiera observadores por parte de los sindicatos, ya que los integrantes de los tribunales conocen el puesto de trabajo para el que se ofertan las plazas, pero no los mecanismos de los procesos selectivos. Un claro ejemplo de esto es que al finalizar el examen uno de los miembros del tribunal pidió a los opositores que firmaran los sobres, algo que muchos hicieron y que obligó a que tuvieran que cambiar los sobres que en una oposición no pueden ir firmados ni marcados con ninguna señal para guardar el anonimato del opositor durante la corrección de este.

Irregularidades que han hecho que algunos opositores hayan presentado ya escritos de impugnación al examen ya que, además de quejarse por su dificultad y porque aseguran no se ajusta nada a las necesidades del puesto a cubrir, afirman que no se han incluido preguntas de todos los temas como recogen las bases.