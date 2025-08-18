Radiografía del turismo en Salamanca: un alojamiento por cada 192 habitantes y un negocio hostelero por cada 109 en la provincia

La capital del Tormes y su provincia siempre ha destacado por tener el turismo como base económica, pasando por Salamanca ciudad, hasta cada uno de los supuestos, de norte a sur, de la montaña a la meseta de la región, o desde la frontera con Ávila hasta la de Portugal. Ante esto, el número de alojamientos se ha ido incrementando con el paso de los años, si bien es verdad que se han ido regulando hasta decrecer en número para que los vecinos no sean los principales afectados.

Desde los propios alojamientos turísticos, apartamentos turísticos, casas rurales, albergues o campings, por la geografía salmantina existen innumerables formas de pasar la noche, tanto para los que pueden gastarse un poco más de dinero como aquellos que ajustan más los gastos en este ámbito.

Salamanca capital, como no podía ser de otra forma, es el municipio que más alojamientos y viviendas abarca, siendo lógico al ser el centro neurálgico de la provincia. Si nos basamos en los datos que proporciona la Junta de Castilla y León, en la actualidad la localidad charra tiene un total de 761 bares, lo que indica que teniendo en cuenta los habitantes habría un bar para cada 190 personas, y eso que en los últimos años han cerrado muchos de ellos.

Si contamos, además, bares, restaurantes y cafeterías, el total de todos ellos nos daría 1.211 establecimientos, lo que en caso de ocio, se traduce en que existe un local de este tipo por cada 120 habitantes. Salamanca, como ciudad, se convierte en un gran punto en el que, en el caso de querer desconectar, la hostelería se torna clave.

Destaca algo por encima de todo ello, y es que Salamanca siempre ha sido una de las capitales de provincia en la que más bares ha habido por cada 1.000 habitantes, superada únicamente por León, y con un tercer puesto para Zamora, convirtiendo a la hostelería en un sector clave en el oeste castellanoleonés.

El turismo, como no puede ser de otra, no solo busca la buena gastronomía de la ciudad, sino también alojarse, ante esto, Salamanca tiene inscritos un total de 358 viviendas turísticas en la JCYL, 100 alojamientos hoteleros, 87 apartamentos turísticos y, además, dos albergues en los que se puede dormir.

Asimismo, habría que destacar cuántas plazas existen por lugar, teniendo de media los bares un total de 46 plazas como aforo máximo de media, las cafeterías un total de 57, los restaurantes un total de 80, los alojamientos hoteleros un total de 56, los apartamentos turísticos un total de 13, las viviendas turísticas un total de 5 y los albergues un total de 46.

Ciudad Rodrigo, Béjar y Santa Marta de Tormes, los tres municipios que siguen a la capital

Después de la capital del Tormes, los tres municipios que la siguen serían Ciudad Rodrigo, Béjar y Santa Marta de Tormes, las dos primeras tanto por la situación geográfica y por amplio abanico de posibilidades que ofrecen, y la tercera por su cercanía a Salamanca, siendo un lugar a pocos minutos con un gran número de locales de ocio y alojamientos.

En el caso del municipio mirobrigense existen un total de 104 bares, 11 cafeterías, 56 restaurantes, 54 viviendas turísticas, 29 alojamientos rurales, 20 hoteles, 5 apartamentos turísticos y un camping, situando a Ciudad Rodrigo como una gran oportunidad para visitar. Cabe destacar, que el funcionamiento máximo de los mismos se da durante el Carnaval del Toro, teniendo picos en la época estival.

El caso de Béjar es especial, y es que a pesar de haber perdido un gran tejido económico en cuanto a los locales comerciales, los de ocio se mantienen tan activos o más como antes, en los que los bejaranos y los turistas siguen teniendo lugares a los que ir y divertirse, entre bares, restaurante y cafeterías.

Si bien es cierto que para entornos más nocturnos, el municipio textil ha perdido mucho fuelle, con poca cantidad de discotecas que han tenido que ir cerrando con los años debido al éxodo de los más jóvenes de Béjar a otros lugares. Aún con todo esto, aún existen 52 bares, 25 restaurantes y 10 cafeterías, además de 46 viviendas turísticas, 12 alojamientos rurales, 11 hoteles, 4 apartamentos turísticos y 3 de los 21 albergues de la provincia.

Con todo esto, y con el gran entorno natural y la historia que tiene Béjar, donde se pueden visitar varios museos, el turismo que se mantiene suele ser el de verano o el de invierno, donde La Covatilla, en los últimos años, no ha logrado mantener los números al alza.

Santa Marta de Tormes sigue siendo un gran punto para alojarse por su cercanía con Salamanca, donde destaca como ciudad dormitorio pero con una amplia revista de bares y restaurantes en los que divertirse y comer muy bien, algo en lo que ha trabajado el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes durante mucho tiempo.

33 bares, 29 restaurantes, 10 cafeterías, 14 viviendas turísticas, 9 hoteles e incluso un camping hacen que el abanico de posibilidades sea grande, para todo tipo de gustos y economía. Como es lógico, Santa Marta de Tormes ha ido creciendo con los años siendo, de las localidad de la alfoz, la que más importancia tiene en cuanto a número de habitantes y establecimientos.

Con buenos números, también, sobre todo por el entorno o por la gastronomía, se sitúan municipios como La Alberca, Candelario, Guijuelo, Peñaranda de Bracamonte o Villares de la Reina. Eso sí, los pueblos de la provincia han ido creciendo con los años y han sabido reinventarse como muestra el gráfico, donde a lo largo y ancho de la geografía charra podemos encontrar cualquier tipo de establecimientos hostelero, incluso, en ciertas ocasiones, en municipios como Cabrillas, La Bastida o Aldea del Obispo.