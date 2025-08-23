La Red SSPA vincula los incendios forestales con la despoblación y pide medidas urgentes

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) ha lamentado los graves incendios que afectan a varias zonas rurales de España y ha subrayado la necesidad de actuar con urgencia contra la despoblación como medida clave de prevención. La organización, que agrupa a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, sostiene que la falta de población y el abandono de los territorios rurales son factores que agravan la propagación y la virulencia del fuego.

En un comunicado, la SSPA ha urgido a las administraciones a implementar políticas “diferenciales” y “efectivas” que reviertan el éxodo rural. Entre las medidas propuestas se encuentran la aplicación de una fiscalidad adaptada a las zonas escasamente pobladas, la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos, y el fomento de la innovación y el emprendimiento en el medio rural. Según la SSPA, solo así será posible atraer nuevos habitantes y transformar estos territorios en lugares con futuro.

La organización ha criticado la falta de medidas prácticas y eficaces a pesar de los planes teóricos sobre el reto demográfico. Señalan que las zonas rurales siguen sufriendo graves carencias, como la escasez de vivienda asequible, la insuficiencia de infraestructuras y la ausencia de servicios básicos. Además, alertan sobre una normativa que no se adapta a la realidad social y empresarial del campo.

El comunicado destaca el valor ambiental de estos territorios, que actúan como "grandes sumideros de carbono", y advierte que si no se gestionan adecuadamente, no podrán ser disfrutados ni por los residentes ni por los visitantes. En este sentido, la SSPA concluye que la crisis actual demuestra que la lucha contra la despoblación no es solo una cuestión demográfica, sino también un pilar fundamental para la prevención de tragedias ambientales, económicas y sociales como los incendios forestales.