Reforzado con 2,5 millones el proyecto digital RETECHFOR para la gestión forestal

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, en Consejo de Gobierno, una aportación adicional de 2.500.000 euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL), con el fin de reforzar la financiación del proyecto RETECHFOR, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.

Con esta ampliación, la inversión total en el proyecto asciende a 5.243.803 euros, sumando a la aportación inicial de 2.743.803 euros este nuevo impulso económico. La aportación tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos en el marco del PRTR y garantizar el desarrollo efectivo del proyecto.

El proyecto RETECHFOR, integrado en las Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), busca aprovechar el potencial de la transformación digital para mejorar la gestión de los montes públicos y privados a través de soluciones innovadoras desarrolladas por el ecosistema de emprendimiento digital. Estas soluciones estarán centradas en aplicaciones temáticas específicas para el sector forestal, como la monitorización del estado de los montes, la planificación selvícola, la prevención de riesgos ambientales o el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.

La iniciativa forma parte de la estrategia nacional para impulsar la cohesión territorial y la modernización tecnológica de sectores estratégicos, como el forestal, donde Castilla y León tiene un papel destacado por la extensión y riqueza de su superficie forestal.

Desde la Junta se destaca que esta inversión permitirá no solo avanzar en la digitalización de la gestión forestal, sino también fomentar la innovación, la colaboración público-privada y el desarrollo del emprendimiento en el medio rural, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la fijación de población en el territorio.