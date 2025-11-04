Refuerzo del transporte público en Salamanca: la Junta anuncia 24 nuevas expediciones para el área metropolitana

La Junta de Castilla y León ha implementado una significativa ampliación de los servicios de transporte público de viajeros en la provincia de Salamanca, con el objetivo de optimizar la movilidad diaria y responder al notable incremento de la demanda generado tras la puesta en marcha de Buscyl, el programa que garantiza la gratuidad de los desplazamientos interurbanos de competencia autonómica para los ciudadanos empadronados.

En este marco, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha añadido un total de 24 nuevas expediciones en el área metropolitana de Salamanca. Estos nuevos servicios se suman a las rutas existentes que enlazan la capital con los municipios de Santa Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada. Con esta medida, la frecuencia de paso se eleva de cinco a seis servicios por hora durante los días lectivos, lo que supone una mejora clave para los usuarios que se desplazan por razones laborales, educativas o de acceso a servicios.

La línea de Santa Marta de Tormes es la que experimenta el mayor refuerzo, con la incorporación de 13 nuevas salidas. En días lectivos, se añaden seis salidas desde Santa Marta (a las 7:20, 7:50, 8:20, 8:50, 14:20 y 14:50 horas) y siete salidas desde Gran Vía en Salamanca (a las 7:20, 7:50, 8:20, 8:50, 14:20, 14:50 y 15:20 horas). Gracias a estas incorporaciones, la frecuencia de los autobuses en horas punta se reduce de los anteriores 12 o 15 minutos a un paso cada 10 minutos, mejorando sustancialmente la calidad del servicio y la comodidad para los usuarios.

Por su parte, la ruta hacia Carbajosa de la Sagrada se beneficia de la adición de 11 nuevas expediciones. Se establecen seis salidas desde Navahonda (a las 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 13:45 y 14:45 horas) y cinco salidas desde Gran Vía en Salamanca (a las 7:45, 8:15, 13:15, 14:15 y 15:15 horas). Esta mejora permite que la frecuencia de paso en días lectivos pase de cinco a seis servicios por hora, contribuyendo a la reducción de esperas y a una respuesta más eficaz a las necesidades de movilidad del alfoz salmantino.

En un desarrollo adicional, se ha implementado un sistema de reserva previa para los billetes gratuitos de Buscyl en la línea que conecta Salamanca y Zamora. La empresa Zamora-Salamanca, gestora del trayecto, ha habilitado en su página web la posibilidad de reservar hasta dos billetes de ida y vuelta, y mantener hasta 10 reservas activas. Este mecanismo está especialmente dirigido a usuarios que utilizan esta ruta de alta demanda por motivos académicos o laborales, garantizándoles su plaza.

El proceso de reserva es sencillo, requiriendo el registro en la web con datos personales y la tarjeta QR de Buscyl. Las reservas pueden tramitarse con 24 horas de antelación y anularse hasta dos horas antes. Esta solución temporal, impulsada por la alta demanda de la ruta tras su inclusión en Buscyl, anticipa el trabajo de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en la implantación de un sistema único de reserva que unifique los canales ya operativos de algunos operadores.