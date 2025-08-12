La región amplía la alerta por riesgo extremo de incendios hasta el 18 de agosto

La Junta endurece las restricciones en actividades agrícolas y de ocio ante la ola de calor y la previsión de tormentas secas

12 ago 2025 - 19:50
Los bomberos sofocan un gran incendio en el Polígono Industrial de Los Montalvos
Los bomberos sofocan un gran incendio en el Polígono Industrial de Los Montalvos

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha prolongado hasta el 18 de agosto la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda Castilla y León, adoptando medidas preventivas y organizativas extraordinarias dentro del operativo Infocal.

Las previsiones apuntan a temperaturas de 30 a 36 ºC, humedades por debajo del 15% y posible llegada de tormentas secas con fuertes rachas de viento, condiciones que, unidas al estrés hídrico de la vegetación, disparan la probabilidad de ignición y propagación de incendios.

Durante este periodo se prohíbe encender fuego en cualquier espacio abierto, usar barbacoas y maquinaria en el monte, así como realizar labores agrícolas cuando se superen 30 ºC y 30 km/h de viento. Del 13 al 18 de agosto queda vetado el uso de cosechadoras, segadoras y empacadoras entre las 14:00 y las 18:00 horas, así como de skidders, procesadoras y desbrozadoras cerca de terrenos forestales.

La Junta insta a ayuntamientos, cuerpos de vigilancia y población a extremar la precaución y avisar de inmediato al 112 ante cualquier indicio de incendio. Un solo descuido, advierte, puede desencadenar un gran fuego forestal.

También te puede interesar

Lo último

stats