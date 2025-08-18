La reserva de los embalses del Duero supera el 58% de su capacidad, siete puntos por encima de la media de la última década

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha comunicado que los embalses de la cuenca almacenan actualmente 1.680,3 hectómetros cúbicos (hm³), lo que equivale al 58,8% de su capacidad total. Este nivel de reserva se sitúa más de siete puntos por encima de la media de la última década, aunque un punto por debajo de lo registrado hace un año.

La situación por sistemas en cada provincia es la siguiente:

Salamanca: El sistema del Tormes, con el embalse de Santa Teresa , se encuentra al 68,2% . Por su parte, el sistema del Águeda (Irueña y Águeda) registra una reserva del 45,5% .

Soria: El sistema del Alto Duero, con el embalse de Cuerda del Pozo , es el que presenta un mejor estado, alcanzando el 74,4% de su capacidad.

Burgos: El sistema del Arlanza, con los embalses de Arlanzón y Úzquiza, se encuentra al 72,7% .

Palencia: El sistema Pisuerga, que incluye los embalses de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, está al 69,1% . El sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) se sitúa al 47,9% .

León: Los sistemas del Esla y Órbigo (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) se encuentran al 50,8% .

Ávila: El embalse de Castro de las Cogotas, en el sistema Cega-Eresma-Adaja, está al 68,7% .

Segovia: El sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, con los embalses de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, registra un 61,9%.

Esta información se puede consultar de forma detallada y en tiempo real en la página web de la CHD, saihduero.es, que ofrece acceso público a todos los datos hidrológicos de la cuenca.