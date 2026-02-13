Los ríos Huebra, Duero y Cuerpo de Hombre, en alerta roja este viernes

Tres ríos de Salamanca están en alerta roja este viernes. Las lluvias constantes y los desembalses en todos los sistemas salmantinos han hecho que los caudales se mantengan altos hasta el punto de que las confederaciones hidrográficas del Duero y el Tajo hayan alertado del alto nivel de los ríos salmantinos en seis puntos de control.

El rojo está el río Huebra en el punto de Puente Resbala un día más, continuando con la tendencia de toda la semana, mientras que también en rojo estaba el Duero en Saucelle este 13 de febrero.

La presa de Santa Teresa desembalsa agua en 13 de febrero 2026 (6)

Por su parte, desde que este jueves comenzará a desembalsar agua de forma preventiva la presa de Santa Teresa el Tormes ha incrementado su nivel y su caudal. Debido a eso se mantienen tres puntos en alerta. En Ledesma tienen alerta naranja y la tendencia es creciente, mientras que en Encinas de Abajo y en la salida del Embalse de Santa Teresa el nivel es amarillo.

Por último, y dependiente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, está el río Cuerpo de Hombre, que lleva toda la semana entrando y saliendo de alerta amarilla pero este viernes está en alerta roja al superar el umbral de 1,83 metros.