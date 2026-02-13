Los ríos Huebra y Duero a su paso por Salamanca en nivel rojo y el Tormes sube a naranja

La provincia de Salamanca se encuentra en una situación de máxima vigilancia hidrológica este viernes. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha situado en nivel rojo, el umbral de riesgo extremo, dos puntos de la red fluvial salmantina: el río Huebra, a su paso por el Puente Resbala, y el propio río Duero en la zona de Saucelle ,pese a que en la tarde de este jueves se encontraba en aviso amarillo. Esta crecida, monitorizada al minuto por el sistema SAIH, mantiene en vilo a las poblaciones ribereñas ante el potencial desbordamiento de los cauces.

El escenario de riesgo no se limita a estos puntos críticos. El nivel de aviso se extiende también al río Tormes, que ha subido a nivel naranja a su paso por Ledesma.

A nivel regional, Salamanca forma parte de un mapa crítico que suma 17 tramos en alerta roja en toda la cuenca del Duero. Junto a los ríos salmantinos, cauces como el Órbigo, el Eresma o el Cega también han desbordado sus límites técnicos.