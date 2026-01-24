El sábado despierta teñido de blanco en Cuatro Calzadas y Guijuelo

Tras los fuertes episodios de nieve de este viernes 23 de enero en Salamanca, este sábado también ha amanecido teñido de blanco en algunos puntos de la provincia.

Es el caso de Cuatro Calzadas y la zona Guijuelo, en la que la nieve ha vuelto a hacer acto de presencia. Así, los vecinos ha encontrado, de nuevo, el campo cubierto por un manto blanco.

Nieve en Cuatro Calzadas y Guijuelo este sábado | S24H

En estas situaciones, las autoridades recomiendan siempre extremar las precauciones en caso de necesitan ponerse frente al volante. El viernes, algunos conductores se quedaron tirados en la A-66, una vía que se vio muy afectada por la nieve.