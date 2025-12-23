Saelices El Chico, el único municipio de Salamanca que se cuela en la lista de los puntos de España con mayor precipitación acumulada

Saelices El Chico, integrado en la comarca de Ciudad Rodrigo, es el único punto de la provincia de Salamanca que aparece en la lista de los municipios con mayor precipitación acumulada durante este martes 23 de diciembre.

Los datos proporcionados por la Agencia de Meteorología Estatal (Aemet) sitúan a este pueblo salmantino en el puesto número 10 de entre los diez municipios más lluviosos. Los registros de las 08:10 horas exponen que en Saelices se han contabilizado 9,2 litros de agua por metro cuadrado.

En lugar más lluvioso del país está en Girona, Maçanet de Cabrenys, donde se han acumulado 41.4 litros de agua por metro cuadrado a las 07:00 horas. Como parte de esta lista se señalan otros dos municipios de Girona y seis de A Coruña.

Precipitación acumulada en España 23 de diciembre de 2025 | Aemet

A nivel de la Castilla y León, son dos pueblos de Salamancan los que lideran la lista de las mayores precipitaciones acumuladas y de las temperaturas mínimas. Repite Saelices El Chico, con 10 litros de agua por metro cuadrado registrados a las 08:30 horas, mientras que la estación de esquí de La Covatilla bate el récord como la temperatura más baja de la provincia con - 4,2 grados a las 08:30 horas.

Las temperaturas en la provincia de Salamanca durante estos días de celebraciones navideñas van a ser bajas con mínimas de hasta - 2 y - 3 grados los días 25 y 26 de diciembre.

Carreteras afectadas por la nieve en Salamanca

En estos días de vacaciones para muchos, la Dirección General de Tráfico emite un mensaje de prudencia, donde es importante consultar el estado de las carreteras antes de ponerse en marcha con el coche. En el caso de la provincia de Salamanca se mantienen cortadas al tráfico este martes la DSA-191 en la subida al pico El Travieso, mientras que en esta misma carretera se hace obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y se mantiene restringida la circulación de vehículos pesados y/o autobuses.

Estado de las carreteras en la provincia de Salamanca este martes 23 de diciembre | DGT

La subida a la Peña de Francia también resulta complicada por la nieve por lo que también se requiere de cadenas y se prohibe la circulación de vehículos pesados y autobuses. Permanece también cortada por nevada la DSA-180 de La Hoya-Navacarros. Mientras que a causa de la nieve, también se mantiene en vigilancia la CL-510 entre los puntos kilométricos 47 y 60, que es la carretera que va de Piedrahíta a Alba de Tormes.