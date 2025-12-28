Salamanca acapara 14 millones del plan de inversiones en carreteras de Castilla y León para 2026

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital prevé superar los 110 millones de euros en inversiones en carreteras de Castilla y León durante 2026, a pesar de que aún no cuenta con unos nuevos presupuestos aprobados. Parte de estas actuaciones ya han comenzado, con la contratación de un paquete de obras y servicios que ronda los 15 millones de euros.

Dentro del reparto provincial, Salamanca será una de las principales beneficiadas, con un total de 14,01 millones destinados a la conservación de 1.260 kilómetros de la red autonómica, cifra que representa una parte sustancial del total del plan de inversiones para los próximos años.

Durante 2025, la Consejería adjudicó más de 60 millones de euros en unas treinta obras y servicios, incluyendo actuaciones en varias carreteras de la provincia. Entre ellas, destacan las obras en cinco vías de Salamanca (SA-214, SA-220, SA-601, SA-605 y SA-105) por 869.456 euros, centradas en la humanización y mejora de travesías.

Además, para 2026 ya están en marcha nuevos contratos y licitaciones en Salamanca, como la continuación de los trabajos de conservación y mejora de firme en varias carreteras estratégicas. Estas actuaciones se suman a proyectos en otras provincias, donde se invertirán 14,48 millones en Burgos, 12,52 millones en León, 13,22 millones en Segovia y 13,68 millones en Zamora.

Entre los proyectos de mayor envergadura del próximo año destacan:

La renovación de señalización vertical en toda la Comunidad, con un presupuesto de 4,9 millones.

La mejora de 17 kilómetros de la LE-213 entre Puente Villarente y Casasola de Rueda, por 6,94 millones.

Actuaciones en la SA-213, entre la DSA-330 y la A-62 en Bocacara, con 6,82 millones.

Trabajos en la ZA-321, de la N-122 a Moralina, por 8,47 millones.

Gran parte de los recursos, aproximadamente seis de cada diez euros, se destinarán a la conservación de 4.714 kilómetros de la red autonómica entre 2026 y 2030, garantizando el mantenimiento de las vías principales y secundarias de Castilla y León.

Entre los proyectos ya licitados destacan la obra de la CL-629, con 2,82 millones para 10,6 kilómetros hacia el límite con el País Vasco, la rehabilitación del firme de la SG-723 en Segovia, y la variante de Yanguas (Soria) en la SO-615 con 5,33 millones. Asimismo, se iniciarán expedientes de asistencia técnica en las vías BU-703 y SO-615.