Salamanca, en alerta por nevadas este domingo

El frío ha llegado a Salamanca y con ello la nieve, y es que la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha indicado que ocho provincias de la región entran este domingo en alerta amarilla. Entre ellas están Salamanca, Zamora, León, Palencia, Ávila, Burgos, Segovia y Soria, siendo Valladolid la única que se librará.

Más en concreto, en la provincia charra, será el Sistema Central donde haya que tener cuidado al circular por cualquiera de las carreteras, sin concretar la hora de fin del aviso, por lo que estará activo las 24 horas del día.

Por encima de los 900 metros se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros de nieve, por lo que en las cotas más altas de la provincia de Salamanca podría darse este fenómeno meteorológico.

Por otro lado, cabe destacar que la zona de Sanabria en Zamora y la Cordillera Cantábrica en León entrarán en alerta por nevadas desde las 19:00 horas del sábado, 20 de diciembre.

Asimismo, la nieve ya ha hecho acto de presencia durante esta semana tanto en la comarca de Béjar como en la Sierra de Francia.