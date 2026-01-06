Salamanca, en alerta por placas de hielo: once carreteras afectadas y puertos cerrados

La provincia de Salamanca se ha situado este martes como el punto más conflictivo de Castilla y León debido a la proliferación de placas de hielo en su red viaria. Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), la bajada de las temperaturas ha generado una situación de riesgo extremo en una decena de vías, superando en incidencias por heladas a otras provincias de la comunidad que, a diferencia de la salmantina, se enfrentan principalmente a la acumulación de nieve.

El mapa de riesgos se extiende por gran parte de la geografía provincial, afectando de manera notable a los accesos cercanos a la capital. En concreto, el hielo condiciona la seguridad en la SA-605, que une El Helmántico con Aldeanueva de Figueroa, y en la SA-804, entre el Vivero Forestal y Cantalpino. La zona de Peñaranda de Bracamonte también presenta un escenario complicado, con dificultades detectadas en la SA-801, la SA-800 y la SA-105, lo que obliga a los usuarios a reducir drásticamente la velocidad.

Hacia el sur y las zonas de mayor altitud, la situación no mejora. La comarca de Guijuelo presenta riesgos en la SA-214, la SA-2012 y la SA-104, mientras que en la Sierra de Francia la atención se centra en la SA-201 a la altura de La Alberca. A estas placas de hielo se suman las restricciones por nieve acumulada en los puntos más elevados, donde la DSA-191 en Candelario permanece cerrada a partir del kilómetro ocho y se exige el uso de cadenas en la SA-203 para subir a la Peña de Francia.

Este panorama en Salamanca coincide con un temporal que mantiene en vilo al resto de la región, especialmente en León, donde la nieve ha obligado a usar cadenas en puertos como Pajares y a restringir el paso a camiones en la N-630 y la N-625. Aunque en provincias como Palencia o Burgos el problema principal ha sido el embolsamiento de vehículos pesados en autovías como la A-67 o la A-1.