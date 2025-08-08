Salamanca, en alerta por riesgo extremo de incendios forestales hasta el 12 de agosto

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal ha declarado una nueva situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en Castilla y León para los días 9, 10, 11 y 12 de agosto. La decisión, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León, amplía la alerta ya vigente desde el 4 de agosto, ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas: temperaturas entre 30 y 36 °C, humedades por debajo del 15 %, vientos fuertes y probabilidad de tormentas secas.

Estas condiciones, junto al estrés hídrico acumulado en la vegetación, han elevado de forma significativa la probabilidad de ignición y la rápida propagación del fuego, según los índices de la AEMET y del Operativo de Incendios de la Comunidad.

Durante estos días, queda prohibido encender fuego en cualquier espacio abierto, el uso de barbacoas (incluso autorizadas), el empleo de material pirotécnico, así como el lanzamiento de cohetes. También se restringe el uso de maquinaria que pueda generar chispas o deflagraciones en montes y áreas próximas. Además, se prohíbe el uso de cosechadoras y maquinaria agrícola entre las 14:00 y las 18:00 horas en zonas cercanas al terreno forestal.