Salamanca bate su récord de temperatura máxima en febrero

Salamanca, Ávila y Cáceres han sido tres de las provincias donde se han batido todos los récords de temperatura para el mes de febrero. En los tres territorios se han alcanzado temperaturas de 23,5; 21,0 y 23,3 grados.

Según los datos que ha recogido Europapress de la propia AEMET, en el caso de Salamanca se ha superado en un grado con respecto a la mayor jamás registrada, hace 56 años.

Según ha explicado la propia Agencia Estatal de Meteorología, este mes ha sido atípico para lo que se vive normalmente en España y Salamanca, con temperaturas muy altas momentáneamente y volviendo a la normalidad para la época.

El propio organismo estatal de meteorología también ha precisado otro punto clave, y es que “las borrascas han llegado con aire templado y no se han producido episodios fríos a lo largo del mes”.