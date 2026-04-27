El delegado del Gobierno en Castilla y León participa en la entrega de camiones y puntos limpios móviles a entidades locales de Castilla y León

Salamanca contará con 17 nuevos puntos limpios móviles y 7 vehículos eléctricos de los 82 puntos limpios móviles y 42 vehículos eléctricos adquiridos por la Junta de Castilla y León.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha participado en la mañana de este lunes junto al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, en la entrega de los puntos limpios y los vehículos eléctricos, que en su mayoría han sido financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La inversión ha sido de 7.048.151,059 euros: 5.824.592,47 euros (el 82,64%) de los fondos Next Generation y 1.223.559,12 euros de los fondos propios de la Junta de Castilla y León (el 17,36%).

El delegado del Gobierno en Castilla y León ha valorado positivamente esta iniciativa y ha destacado “la apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente que la entrega de hoy de puntos limpios móviles significa para las localidades menores de la comunidad”.

Sen ha destacado que “estos medios sostenibles acercan el reciclaje a las localidades más pequeñas, en una comunidad autónoma que, como sabemos, es la más extensa y tiene mayor número de entidades menores. Apostar por ese reciclaje, por la cercanía del mismo y, sobre todo, por la necesidad de actualizar la recogida de determinados residuos que aún se realiza de una forma poco adecuada”.

La distribución de los nuevos puntos limpios y vehículos eléctricos tendrán lugar en todas las provincias de Castilla y León, excepto en Zamora:

-León: 21 puntos limpios móviles y 12 vehículos eléctricos

-Salamanca: 17 puntos limpios móviles y 7 vehículos eléctricos

-Palencia: 7 puntos limpios móviles y 3 vehículos eléctricos

-Burgos: 7 puntos limpios móviles y 4 vehículos eléctricos

-Soria: 1 punto limpio móvil y 1 vehículo eléctrico

-Valladolid: 14 puntos limpios móviles y 7 vehículos eléctricos

-Segovia: 8 puntos limpios móviles y 4 vehículos eléctricos

-Ávila: 7 puntos limpios móviles y 4 vehículos eléctricos.