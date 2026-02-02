Salamanca copa los rankings de frío, viento y precipitaciones acumuladas de la AEMET

La provincia de Salamanca se ha convertido este lunes en uno de los puntos con más inestabilidad meteorológica según la AEMET.

Tal y como figura en los registros actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología, el territorio salmantino ha conseguido colarse simultáneamente en los rankings nacionales de las zonas más frías, las más lluviosas y las que han soportado rachas de viento más violentas, trazando el mapa de un temporal que ha afectado especialmente a las zonas de montaña y al suroeste provincial.

En la estación de esquí de La Covatilla los termómetros han caído hasta los -1.8°C a las 08:10 de la mañana, situándolo como uno de los puntos más gélidos del país.

El viento, por su parte, también ha sido protagonista en La Covatilla, posicionándola en el ranking nacional de velocidad de viento tras registrar una racha máxima de 73 km/h a las 03:10 de la madrugada.

Para completar el listado de récords de este lunes, el agua ha hecho acto de presencia de forma contundente en la localidad de Navasfrías. Este municipio ha destacado en las tablas de la AEMET al acumular 32.8 mm de precipitación hasta las 07:00 de la mañana.