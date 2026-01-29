Salamanca encabeza el segundo puesto de la lista de la Aemet con las rachas de viento más altas del país
Es la estación de esquí La Covatilla, en Béjar, quien ocupa este puesto con 136 km/h
La Aemet posiciona en el segundo puesto de la lista nacional del país a Salamanca, con la estación de esquí de La Covatilla encabezando la segunda racha del país más alta con 136 km/h a las 09:30 horas de este jueves y una velocidad de 99 km/h. El primer puesto lo ocupa el parque nacional de Sierra Nevada en Granada con 139 km/h.
La provincia salmantina volverá a estar en aviso amarillo durante todo el día de este viernes por rachas de viento que alcanzarán un máximo de 80 km/h y una probabilidad de entre el 40-70%, con nivel de aviso "peligro bajo".
Para este viernes también la Aemet prevé tormentas eléctricas a partir de las 12:00 horas con una probabilidad del 100%. Las precipitaciones abundantes del 100% se mantendrán en Salamanca hasta el miércoles 4 de febrero.
