Salamanca bajo el foco: 12 infraestructuras en riesgo por inundaciones

Un exhaustivo informe del Observatorio de Sostenibilidad ha encendido las alarmas en Castilla y León al identificar 405 infraestructuras críticas expuestas a riadas en un escenario de 500 años. En el caso de la provincia de Salamanca, el estudio localiza 12 instalaciones esenciales situadas en zonas de riesgo muy grave, distribuidas a lo largo de nueve municipios. Esta cifra forma parte de un problema global en la comunidad, donde centros educativos, sanitarios y residencias de ancianos se encuentran en el punto de mira de la catástrofe natural que más daños económicos genera en España.

Dentro de la provincia salmantina, la vulnerabilidad afecta a sectores sociales y económicos clave. El informe destaca el riesgo muy grave en el ámbito educativo y turístico de Ciudad Rodrigo, donde tanto una escuela infantil como su camping se encuentran en zonas inundables. Del mismo modo, el camping de Sotoserrano figura en la lista de activos amenazados. En el plano industrial, el estudio señala a una empresa de emisiones industriales situada en Doñinos de Salamanca, cuya ubicación podría complicar la gestión de residuos o contaminación en caso de una crecida severa.

La conectividad de la provincia también se ve comprometida, ya que el informe identifica cuatro vías secundarias con un nivel de peligrosidad extremo ante inundaciones. Estas carreteras se ubican en las poblaciones de La Maya, Miranda de Azán, Morasverdes y Puebla de Yeltes. Estas infraestructuras de comunicación son vitales para la zona rural y su exposición al agua supone un reto logístico para los servicios de emergencia que, según advierte el director del Observatorio, Fernando Prieto, a menudo sufren las consecuencias de la riada al mismo tiempo que intentan ayudar a la población.

Las conclusiones del estudio instan a las administraciones a "ponerse las pilas" ante un escenario de cambio climático donde los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes. Prieto advierte que la reciente DANA en Valencia ya superó los umbrales de seguridad previstos para 500 años, lo que demuestra que estas previsiones no son meras hipótesis lejanas. Para Salamanca y el resto de la comunidad, se recomienda la implantación urgente de sistemas de alerta temprana, la creación de infraestructuras verdes como meandros que filtren el agua y la revisión estricta de los planes urbanísticos para evitar futuras construcciones en zonas de peligro.