Salamanca lidera el impulso tecnológico rural con más de 9.500 asistentes a los cursos de competencias digitales

El programa CyL Digital Rural ha consolidado un crecimiento exponencial en Salamanca, registrando cerca de 9.500 asistentes, 4.795 usuarios y 842 actividades en sus municipios. Este éxito se enmarca en el balance global de la Junta de Castilla y León, que ha superado anticipadamente sus objetivos europeos al formar a 33.251 personas en la Comunidad con fondos Next Generation. Si se suma la actividad de la capital salmantina, la provincia alcanza ya los 23.260 usuarios y supera las 38.400 asistencias.

La expansión en Salamanca es evidente en sus infraestructuras: la provincia ha multiplicado por 12 su red hasta alcanzar los 48 centros asociados, de los cuales 45 han recibido nuevos equipos informáticos. Durante su visita al centro de mayores de Ledesma, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, destacó que estas formaciones permiten a los vecinos pedir citas en Sacyl Conecta, realizar trámites o usar la banca digital con seguridad, algo clave para fijar población.

A nivel autonómico, el programa cuenta con una inversión de 14 millones de euros para acercar la tecnología a mayores, desempleados y habitantes del medio rural. Gracias a este presupuesto, Castilla y León dispone ya de 62 formadores, 347 centros asociados rurales, más de 2.000 equipos cedidos a los ayuntamientos y 5 aulas móviles para llevar la capacitación gratuita a cualquier rincón del territorio.