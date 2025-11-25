Salamanca lidera la ola digital rural con tres premios en 'El Grand TIC'

La provincia de Salamanca se ha situado como un referente en la transformación digital del medio rural en Castilla y León. Tres de sus municipios han sido galardonados en el concurso "El Grand TIC", una iniciativa del programa CyL Digital de la Junta de Castilla y León que busca reducir la brecha tecnológica y ofrecer formación accesible a la ciudadanía. El éxito salmantino se traduce en el reconocimiento de Aldearrubia, Carbajosa de la Sagrada y Peñaranda de Bracamonte por su compromiso y la alta participación de sus vecinos en los cursos de capacitación digital.

El acto de entrega de premios, celebrado en Venialbo (Zamora), destacó el esfuerzo de los ayuntamientos que han incentivado a sus comunidades a completar la formación, que abarcaba desde el manejo básico del correo electrónico y Word hasta contenidos avanzados como seguridad en Internet y creación de contenido con inteligencia artificial. La participación provincial se repartió en varias categorías según el tamaño de la población. Aldearrubia se llevó el segundo premio en la categoría de hasta 800 habitantes, mientras que los municipios de mayor tamaño demostraron una implicación excepcional: Carbajosa de la Sagrada obtuvo el primer premio y Peñaranda de Bracamonte el segundo, ambos en la categoría de más de 4.000 habitantes.

Cada uno de estos ayuntamientos ha sido premiado con kits tecnológicos valorados en 2.000 y 3.000 euros, destinados a mejorar las dotaciones de sus aulas de formación y espacios digitales municipales. Más allá del valor material, el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, resaltó la importancia simbólica de estos logros. En sus palabras, el compromiso de estos municipios lanza un mensaje claro: "Castilla y León está despierta, que tiene ganas y que quiere oportunidades. Y nosotros, desde la Junta, estamos aquí para proporcionarlas", señalando el éxito del programa CyL Digital en su objetivo de acercar la tecnología a toda la ciudadanía, viva donde viva.