Salamanca pone a prueba las marquesinas inteligentes impulsadas por la Junta

Salamanca se convierte en el lugar para poner a prueba la implantación de los Sistemas Inteligentes de Transporte impulsados por la Junta de Castilla y León "para mejorar y optimizar la experiencia de los viajeros". Así, en las paradas ya se visualiza la información en tiempo real de la flota de autobuses de la red, permitiendo así conocer detalles sobre las rutas de transporte de ese municipio o ciudad.

En este sentido, cada parada inteligente contiene una pantalla de tinta electrónica de 32”, lectores RFID/NFC compatibles con el programa BusCyl,la información fija sobre rutas, sensores de estado y un sistema de alimentación solar con una autonomía de más de 15 días sin luz.

En cambio, este es únicamente el primero de los muchos cambios que va a suponer esta iniciativa, que consiste en un "ambicioso" proyecto que cuenta con una inversión superior a los 12,2 millones de euros y con financiación europea. Estos datos y avances han sido expuestos este domingo por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en un encuentro de delegados de la empresa bajo la cual funciona esta red de transporte.

Así, en estos momentos se está testando el nuevo sistema de monética y se trabaja en la homologación del sistema, así como en la comprobación del envío de información al sistema Sistema de Ayuda a la Explotación del servicio (SAE), y en la monitorización de todos los autobuses desde el Centro de Control del Transporte de Castilla y León, con sede en León.

Para más información el transporte metropolitano de Valladolid, Burgos, León y Segovia también van a formar parte de esta primera fase, que se prolongará al inicio del verano a todas las rutas integradas en Buscyl, más de 2.600 en el conjunto de la comunidad.

Cerca de 2 millones y medio de viajes realizados

Tal y como explican desde la Junta de Castilla y León, esta implantación es el siguiente paso en la implantación de Buscyl, que ya cuenta con 11,5 millones de viajes, y suma cerca de 800.000 tarjetas. En concreto, en el transporte metropolitano de Salamanca, se han realizado 2.469.358 viajes desde su inicio en el mes de julio de 2025.

En esta provincia, el transporte público metropolitano lo conforman 17 municipios con 200.587 habitantes en total. En concreto, este servicio se proporciona a las localidades de Aldealengua, Aldeatejada, Cabrerizos, Calvarrasa de Abajo, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de Barregas, Castellanos de Moriscos, Castellanos de Villiquera, Doñinos de Salamanca, Monterrubio de Armuña, Moriscos, Pelabravo, Salamanca, San Cristóbal de la Cuesta, Santa Marta de Tormes, Villamayor y Villares de la Reina.