Salamanca, entre las provincias más cumplidoras en la rendición de cuentas municipales a pesar de una ligera caída

Los ayuntamientos salmantinos se sitúan, junto a Soria, Zamora y Valladolid, entre los más diligentes de Castilla y León en la rendición de cuentas de 2024 ante el Tribunal de Cuentas. Un notable 76% de los consistorios charros presentaron sus balances dentro del plazo legal, que finalizó el pasado 31 de octubre.

Este dato se traduce en 275 de los 362 ayuntamientos que componen el censo de la provincia, consolidando a Salamanca en el grupo de cabeza en esta faceta administrativa, según la información recabada por Ical de la propia institución fiscalizadora.

Sin embargo, a pesar de este alto nivel de cumplimiento, Salamanca registra una ligera evolución negativa del 0,2% respecto al ejercicio anterior. Esta caída, aunque mínima, la sitúa en una tendencia descendente junto a Zamora, Palencia y Burgos. De hecho, la provincia vecina de Zamora experimenta la mayor caída, de 5,3 puntos.

Mancomunidades salmantinas, a la cabeza en la Comunidad

En cuanto a las Mancomunidades, la provincia de Salamanca destaca aún más, presentando el mejor registro de toda la Comunidad. Un 67,7% de las Mancomunidades salmantinas rindieron sus cuentas en plazo, frente al porcentaje más bajo que se da en León, donde solo cumplió el 35,9%.

En el conjunto de la región, Salamanca forma parte del cuarteto de provincias donde tres de cada cuatro ayuntamientos cumplieron con la obligación legal, frente a la situación en Burgos, que presenta el porcentaje de cumplimiento más bajo de la Comunidad, con solo el 59,8% de sus consistorios al día.