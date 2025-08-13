Salamanca, entre las provincias con más precipitaciones y velocidades máximas de viento

El mes de agosto, al menos en Salamanca, no solo será recordado por los incendios que han azotado a la provincia, sino que los cambios de temperaturas, desde las más cálidas a las más frías, así como las lluvias que se han dado y han complicado algún que otro fuego, han situado a la región charra en los puestos altos de los rankings que realiza la Agencia Estatal de Meteorología.

Con respecto a las velocidades máximas de viento, El Maíllo registraba a las 7:00 horas de la mañana 47 kilómetros por horas, únicamente superado por Vega de Urriellu, en el Parque Nacional Picos de Europa, con 48 kilómetros por horas, además de la máxima de España, en San Roque de Riomiera a las 02:20 horas con 54 kilómetros por horas.

Por otro lado, la racha máxima de viento registrada en Salamanca ha sido de 71 kilómetros por hora a las 00:20 horas de este miércoles, 13 de agosto, en El Maíllo también, que se ha convertido en la cuarta más alta del país tras San Roque de Riomiera, Vega de Ario y Sotres, con 73 las dos primeras y 72 la tercera de ella.

Asimismo, la provincia de Salamanca también ha destacado por las intensas precipitaciones, en donde La Covatilla ha registrado, a las 07:30 horas, 2,8 milímetros, únicamente superado por Albacete, que ha llegado a los 12,2 milímetros, y a Ávila, que ha llegado a los 3,6 milímetros.