Salamanca, quinta provincia de España en la que más hectáreas se han quemado por los incendios forestales

Galicia y Castilla y León han sido las dos comunidades autónomas más afectadas por los incendios forestales en España, siendo en nuestra región León y Zamora, en ese orden, en las que más hectáreas se han calcinado. Salamanca se sitúa como la quinta provincia de España en las que, desde el 3 al 18 de agosto, más territorio han arrasado las llamas, siendo el incendio de Cipérez el más extenso con 11.558 hectáreas.

En el territorio nacional, el incendio de A Rúa, en Ourense, ha sido el más afectado por el fuego con 44.879 hectáreas, seguidos por el de Uña, Benuza, Manzaneda, Oímbra, Burón, A Veiga, Jarilla, Mezquita y en la décima posición de los mismos, el de la comarca de Vitigudino, el de Cipérez.

Ourense en total ha sufrido la quema de 154.305 hectáreas, mientras que León ha tenido 78.398, el de Zamora con 47.058, Cáceres con 33.582 hectáreas y, ya lejos de estos, Salamanca con 11.665, tanto por el fuego mencionado anteriormente de Cipérez como el del Payo, ambos ascendiendo a nivel 2 de peligrosidad por su cercanía a los municipios. Cabe destacar que en el primero de ellos se arrasó gran parte del campo salmantino hasta llegar al embalse de La Almendra, donde murió, así cómo naves y viviendas particulares.

En este informe realizado por Copernicus, los propios fuegos de Portugal que han pasado a la provincia charra momentáneamente como el de El Maíllo, como el de Jarilla que llegó a penetrar por la sierra de Candelario, únicamente contarían como incendios portugueses y extremeños, respectivamente.