Salamanca recibe más de 200.000 euros en ayudas de la Junta para mejorar la accesibilidad de 36 viviendas

La provincia de Salamanca ha sido beneficiada con un total de 202.632 euros en ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León para la mejora de la accesibilidad en viviendas. Esta inversión se destinará a la intervención en 36 viviendas de la provincia, repartidas en ocho expedientes o proyectos subvencionados, lo que posiciona a Salamanca como la cuarta provincia con mayor importe adjudicado en esta convocatoria.

La resolución de estas subvenciones, correspondientes al ejercicio de 2024, se hará oficial con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) el próximo lunes, 10 de noviembre.

A nivel regional, la convocatoria ha resuelto con la adjudicación de 1.995.058 euros, que permitirán la mejora de la accesibilidad en 352 viviendas de Castilla y León. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó que estas ayudas pretenden fomentar y ayudar a los ciudadanos a mejorar la accesibilidad tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Las ayudas concedidas en Salamanca y el resto de la comunidad cubren hasta el 50 por ciento del coste subvencionable de las obras, las cuales están destinadas a financiar mejoras como la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas o cualquier intervención necesaria para garantizar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en materia de accesibilidad.

El importe máximo a conceder es de 6.000 euros por vivienda en el caso de viviendas unifamiliares y otras viviendas.

Se recuerda a los beneficiarios que, tras la publicación en el Bocyl y la recepción de un SMS de la Junta, las obras deberán ejecutarse en un plazo de doce meses para viviendas particulares o 24 meses en el caso de comunidades de propietarios, con la posibilidad de prórroga en casos excepcionales.

Además, el consejero ya ha avanzado que la convocatoria de 2025, publicada en octubre, contará con una dotación similar de 2.083.536 euros y mantendrá los mismos objetivos de fomentar la accesibilidad.