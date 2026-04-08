Salamanca recibe una de las nuevas autobombas para el operativo antiincendios

Salamanca recibirá una de las doce nuevas autobombas adquiridas por la Consejería de Medio Ambiente para el operativo del INFOCAL y que sustituirán a las más antiguas. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones ha sido el encargado de recibir los 12 nuevos camiones que tienen una capacidad de 4.000 litros que tienen una inversión de 7,23 millones de euros, financiados con fondos FEDER y que forman parte del lote de 27 nuevas que se adquirirán este año.

El diseño de los vehículos se ha mejorado gracias a las aportaciones del propio personal del Operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León, que ha colaborado con las empresas adjudicatarias de los contratos trasladando las necesidades que han ido detectando en su labor en la extinción de incendios forestales. A ello se unen las novedades aportadas por las propias empresas.

Estos doce primeros vehículos se repartirán de la siguiente manera: tres en Ávila, dos en Burgos, dos en León, uno en Salamanca, uno en Segovia, dos en Soria y uno en Zamora.

Se han incorporado las últimas tecnologías en seguridad, además de mejorar su eficiencia y eficacia, haciéndolos más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Cuentan con mejoras como detector de monóxido de carbono en cabina, aumentando la seguridad en atmósferas potencialmente peligrosas; equipo de aire con mascarilla en cada camión, proporcionando mayor protección en situaciones de emergencia; parada de emergencia de la bomba desde la cabina, permitiendo una reacción inmediata ante cualquier incidente; mejora del sistema de iluminación perimetral para facilitar la maniobrabilidad del vehículo y aumentar la visibilidad en operaciones de marcha atrás o zonas con baja iluminación; sistema de aviso de presión de neumáticos integrado en el cuadro de mandos, optimizando la seguridad y reduciendo el riesgo de incidencias por presión inadecuada; sistemas avanzados de ayuda a la conducción, que incluyen: radares laterales y frontales para la detección de obstáculos y cámara de marcha atrás para un mayor control del entorno operativo; instalación de electroválvula asistida en el lateral del camión para facilitar y realizar la carga de una manera más segura. Garantizan que solo se pueda cargar agua si la presión es adecuada, evitando cavitación o daños. Protegen el sistema de bombeo y aseguran el llenado desde hidrantes, otros vehículos o redes y nuevo sistema de llenado del depósito del espumógeno sin tener que acceder al techo de los vehículos, mejorando la prevención de los riesgos laborales de los bomberos forestales.

Los nuevos vehículos son un chasis de RENAULT TRUCKS modelo D14 HIGH K R4X4 280E6, motor diésel certificado en EURO VI E con una potencia de 280 CV, con escape vertical, ralentizador motor optibrake. Tienen capacidad de 4.000 litros de agua (Se incorporarán tres autobombas con capacidad para 5.000 litros en la próxima entrega antes de la Época de Peligro Alto) y se ha modificado el paragolpes delantero para conseguir un ángulo de ataque de 35º para cumplimiento de norma UNE 1846 grado 3. Los bajos de los vehículos están protegidos para evitar el deterioro de elementos vulnerables durante su manejo por terrenos accidentados. La distancia entre ejes es la mínima permitida para un camión autobomba de 4.000 litros, con la intención de primar la versatilidad en el monte.

Además, incluyen mejoras ergonómicas, atendiendo a las recomendaciones de los Servicios de Prevención y a los comentarios realizados por los usuarios de los camiones, permiten una mejor distribución y reparto del espacio, dando mayores posibilidades para la colocación de todo el material necesario para su uso.

La antigüedad media del parque de vehículos autobomba previa a la compra de estos 27 nuevos camiones autobomba era de ocho años, mientras en 2015 era de 15 años. Una vez se hagan efectivas estas adquisiciones a lo largo de este año, la antigüedad media del parque de autobombas se reducirá a 4,3 años, habiéndose renovado 89 autobombas de las 94 del parque propio de la Junta.