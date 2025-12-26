Salamanca recibe uno de los once nuevos vehículos forestales adquiridos por la Junta para el operativo de incendios

Salamanca recibirá uno de los once vehículos Pick Up 4x4 que la Junta de Castilla y León ha adquirido con el fin de mejorar la capacidad de intervención del operativo de prevención y extinción de incendios forestales.

La inversión total asociada a estos vehículos, que incluye su adquisición y posterior carrozado y equipamiento especializado, asciende a 604.632,60 euros. La Junta ha contado con recursos procedentes del FEDER-REACT UE y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través del mecanismo NextGenerationEU.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, se trata de 11 vehículos tipo Pick Up 4x4, marca Ford, modelo Ranger Cabina Doble de 170 CV. De ellos, siete fueron adquiridos en el año 2023 con financiación FEDER-REACT UE, por un importe de 314.872 euros, mientras que los cuatro restantes se adquirieron en 2024 con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de 157.334 euros. Durante el año 2025, los 11 vehículos han sido objeto de un proceso de carrozado y adaptación específica para su uso forestal, con una inversión adicional de 132.426 euros, también financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas actuaciones han incluido la aplicación de la imagen corporativa, la preinstalación de emisora, mejoras en la eficiencia energética para evitar consumos residuales, protección de la caja de carga, instalación de luces de emergencia, estructura porta-herramientas con cajón, focos de trabajo y un kit de extinción compuesto por motobomba y depósito con capacidad de 300 litros. La inversión media por vehículo se sitúa en 54.966 euros, de los que 42.928 euros corresponden a la adquisición y 12.038 euros al carrozado y equipamiento especializado.

Los nuevos vehículos se han distribuido entre las provincias de Ávila (dos), Burgos (uno), León (dos), Salamanca (uno), Segovia (uno), Soria (dos) y Zamora (dos), reforzando de manera equilibrada el dispositivo autonómico.

Estos vehículos ligeros, clasificados como medios C-3 con capacidad inferior a 500 litros, permiten el transporte de una cuadrilla de cinco trabajadores junto con herramientas forestales y equipos de extinción de alta presión. Están diseñados para realizar un primer ataque rápido en incendios incipientes, ejercer un efecto disuasorio en el monte y apoyar la ejecución de trabajos selvícolas preventivos.