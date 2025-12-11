Salamanca recibirá más de 111.000 euros para impulsar mejoras en los municipios de espacios naturales

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, en el Consejo de Gobierno, una inversión global de 1.501.938 euros destinada a impulsar proyectos de mejora en los municipios que integran las Zonas de Influencia Socioeconómica (ZIS) de varios espacios naturales de la Comunidad. Entre ellos se encuentra la provincia de Salamanca, que contará con 14 actuaciones financiadas con una dotación de 111.005 euros.

Estas ayudas llegarán de manera directa a 100 ayuntamientos y una mancomunidad de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. El objetivo es promover iniciativas que contribuyan a mejorar el medio natural, reforzar la calidad de vida de la población rural y estimular la conservación del patrimonio cultural vinculado a sus entornos naturales.

14 actuaciones en Salamanca para revitalizar su entorno natural y rural

En el caso salmantino, los proyectos previstos abarcan una amplia variedad de intervenciones: desde pavimentación de calles y mejoras en el alumbrado público, hasta obras de abastecimiento y depuración de aguas, acondicionamiento de caminos rurales e infraestructuras básicas. También se contemplan actuaciones para la rehabilitación de edificios, el acondicionamiento de áreas recreativas, la instalación de equipamiento deportivo o la mejora de la señalización turística, entre otros trabajos vinculados al uso público de los espacios naturales.

La Junta justifica la concesión directa de estas subvenciones por la singularidad de los proyectos, el carácter específico de los municipios beneficiarios y la necesidad de actuar de forma ágil en iniciativas con un marcado interés público, social y económico dentro de los entornos naturales de la Comunidad.