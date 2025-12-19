Salamanca recibirá 150.000 euros para elaborar un censo de amianto en municipios de menos de 5.000 habitantes

El Consejo de Gobierno ha aprobado un paquete de subvenciones, por un importe global de un millón de euros, dirigido a las diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo, destinado a financiar los trabajos necesarios para la elaboración del censo municipal de instalaciones y emplazamientos con amianto en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Salamanca recibirá 150.000 euros para este cometido que tiene como objetivo “apoyar a los pequeños municipios en el cumplimiento de la normativa vigente, así como reducir el riesgo de exposición a estos elementos en el territorio de la Comunidad”.

Las ayudas serán gestionadas por las diputaciones mediante la ejecución directa de los trabajos o mediante transferencias de fondos a los propios ayuntamientos y van dirigidas a realizar el cribado, la inspección, la valoración del riesgo asociado, la elaboración del informe particular y la elaboración del censo y del calendario de retirada, teniendo en cuenta que la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que las instalaciones y emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deben encontrarse ‘libres de amianto’ antes del 2028.

Con cargo a la subvención podrán realizarse labores de teledetección y fotointerpretación, trabajos de campo para la comprobación de la fotointerpretación, toma de muestras y análisis de materiales sospechosos de contener amianto, elaboración de cartografía digital y adquisición de visores de acceso público, así como, portales web específicos para facilitar la participación ciudadana en esta misión.

Los trabajos deberán centrarse en los pequeños municipios, aunque, excepcionalmente, por razones de operatividad o eficacia administrativa, se podrán incluir servicios realizados en municipios de más de 5.000 habitantes, siempre que la cuantía destinada a estos no exceda el 10 % del gasto total subvencionado.