Salamanca recibirá nuevos contratos de conservación de carreteras en 2026

La Junta de Castilla y León continúa reforzando la conservación de la red viaria autonómica como garantía de seguridad y calidad en la circulación. El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha anunciado que Salamanca será una de las provincias beneficiadas por la licitación anticipada de contratos de conservación ordinaria que se iniciará en el último trimestre de 2025.

En total, estos cinco contratos —que incluyen Burgos Norte, León Este, Salamanca, Segovia y Zamora— sumarán una inversión global de 67 millones de euros y se adjudicarán en 2026. Con ellos, la Junta busca asegurar un estándar de calidad constante en las carreteras, favoreciendo tanto la seguridad vial como la eficiencia en la movilidad.

Desde el inicio de la legislatura y hasta finales de 2025, el Ejecutivo autonómico licitará actuaciones por valor de 270 millones de euros en toda la comunidad, incluyendo conservación ordinaria y contratos de servicios con medios externos.

El compromiso con Salamanca se enmarca en una estrategia más amplia de mantenimiento preventivo y modernización, con la que la Junta pretende no solo conservar la red actual, sino también optimizarla mediante mejoras tecnológicas y operativas que repercutan directamente en la seguridad de los conductores.