Salamanca registra el punto más frío de la región esta madrugada

El frío ha llegado a Salamanca para asentarse con temperaturas que bajan de los cero grados en los termómetros. De las cinco zonas de la provincia donde se han registrado números más bajos, dos de ellas se encuentran en tierras salmantinas y separadas, además, por 100 kilómetros.

La primera de ellas, como no podía ser de otra forma, ha sido La Covatilla, que en los datos registrados hasta las 7:30 horas ha alcanzado los 5’6 grados bajo cero y seguido muy de cerca por Barco de Ávila con 5’5 grados bajo cero.

Por otro lado, las dos siguientes temperaturas más bajas se han registrado en Segovia, primero en Cuéllar y después en la estación de esquí de La Pinilla, en donde los termómetros han llegado hasta los 5’1 y 5 grados bajo cero, respectivamente.

Por último, el quinto punto más frío de la región vuelve a Salamanca, esta vez en el aeropuerto de matacán donde se han registrado mínimas de hasta 3’8 grados bajo cero.

En el mapa del conjunto nacional, cabe destacar que Salamanca no se sitúa nada cerca de las temperaturas más frías del país, donde los termómetros han llegado a registrar hasta 14’6 grados bajo cero en Cap de Vaquèira, en Lleida, o como en Huesca, más en concreto en Astún-La Raca y Cerler con 14 y 13’8 grados bajo cero.

Los lugares más cálidos de Castilla y León, eso sí, se han registrado en León, Zamora y Ávila, tanto en Ponferrada, Villardeciervos, Cebreros, Candeleda y Santibáñez de Vidriales con 5’6, 4’6, 4’3, 4’2 y 4’1, respectivamente.