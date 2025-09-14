Salamanca suma 69 rutas más al transporte gratuito de la Junta a partir de este lunes

La gratuidad del transporte público autonómico gestionado por la Junta de Castilla y León da un nuevo paso a partir de este lunes, 15 de septiembre, y Salamanca será una de las provincias beneficiadas, con la incorporación de 69 nuevas rutas al sistema gratuito Buscyl.

Con esta ampliación, los usuarios de la provincia dispondrán de un total de 69 itinerarios gratuitos, sumándose así a las rutas metropolitanas ya activas desde el pasado 1 de septiembre en el área de Salamanca capital.

La medida forma parte de la segunda fase del calendario de implantación de Buscyl, que extiende el número total de rutas sin coste a 728 en toda la comunidad, y que culminará el 30 de septiembre con la integración completa de 2.610 rutas por todo el territorio.

¿Qué es la tarjeta Buscyl?

La tarjeta digital Buscyl permite viajar de manera gratuita e ilimitada por las rutas de titularidad autonómica. Ya hay más de 240.000 personas en Castilla y León que disponen de esta tarjeta, que funciona mediante un código QR enviado por correo electrónico, aunque también se puede solicitar en formato físico si el usuario no dispone de email.

La Junta recuerda que cualquier persona empadronada en Castilla y León puede solicitarla a través de la web oficial de Buscyl. El proceso es gratuito y sencillo.

Calendario por fases

El plan de implantación se está desarrollando en tres fases:

1 de septiembre: inicio de la gratuidad en las áreas metropolitanas de Salamanca, Burgos, León, Segovia y Valladolid, más 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora.

15 de septiembre: se incorporan 444 nuevas rutas, incluyendo 69 en Salamanca.

30 de septiembre: finaliza el proceso con otras 1.882 rutas, alcanzando la cobertura total de 2.610 itinerarios gratuitos en la comunidad.

Durante el periodo de transición, la tarjeta Buscyl convivirá con los actuales bonos, hasta la implantación completa del sistema de Sistemas Inteligentes del Transporte (ITS).

¿Cómo solicitarla?

Web oficial: buscyl.jcyl.es

Solo necesitas estar empadronado en Castilla y León.

Si tienes correo electrónico, recibirás la tarjeta digital con un QR.

Si no, también puedes recibirla en casa en formato físico.