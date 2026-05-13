La santamartina Leonor Perfecto pasa el ecuador del centenario rodeada de familiares y amigos

La santamartina Leonor Perfecto ha celebrado este miércoles su centenario en una residencia del municipio , una fecha muy especial en la cual ha recibido una placa conmemorativa en nombre de la residencia en la que vive. Además de sus amigos, familiares y empleados del complejo asistencial, al evento ha asistido la concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho, no quiso perderse obsequiándola con un ramo de flores de parte del Ayuntamiento. Además, recibió placa conmemorativa en nombre de la residencia en la que vive.

Según apunta el consistorio, Leonor nació el 1 de mayo de 1926 en un pueblo ubicado al oeste de la provincia de Salamanca, llamado La Bouza, fronterizo con Portugal. "Pasó su juventud y adolescencia entre sacrificios, sin apenas aprendizaje escolar, debido a las carencias que en aquel periodo de tiempo había en la mayoría de las familias, que necesitaban, a muy temprana edad, mano de obra para colaborar en el sustento familiar". Leonor trabajó toda su vida y, dentro de su larga trayectoria, cabe destacar que fue gobernanta de dos importantes hoteles de la ciudad, donde conoció a grandes compañeros que llegaron a ser amigos.

A pesar del paso del tiempo, y en palabras de sus familiares, “aún siente dentro de sí el latido del corazón que un día soñó, amó y creyó, aunque también siente el silencio de la ausencia; aún así, sinceramente, agradece por cada mañana que despierta, por las sonrisas y abrazos que recibe, por el trato diario que le dan y por cada vez que la vida le da otra oportunidad de seguir adelante”.