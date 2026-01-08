Santiago Castañeda, nuevo presidente del Grupo de Acción Local Nordeste de Salamanca

El alcalde de Castellanos de Villiquera y diputado provincial, Santiago Castañeda, es el nuevo presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural Endógeno del Territorio Nordeste de Salamanca tras más de 20 años de presidencia de Román Hernández, alcalde de Calzada de Valdunciel. En su última asamblea general se han renovado parte de los cargos de la directiva de la entidad, entre ellos la presidencia. En esta ocasión había dos candidaturas, la encabezada por Román Hernández y la de Santiago Castañeda, resultando ganadora esta última por 13 votos de diferencia.

Además de la presidencia se han renovado la mitad de los cargos. Así el segundo vicepresidente será Jesús Alberto Martín, de ASPACE, el Tesorero el alcalde de San Pedro del Vallo, Alberto Torres y cambian cinco vocales. Se mantienen los cargos del primer vicepresidente, que es Nicolás Armenteros de la IGP Lenteja de la Armuña y el del secretario, que es Manuel Prada, alcalde de Valdelosa, así como del resto de vocales.

La Asociación Nordeste, con sede en Calzada de Valdunciel, se creó en el año 1999 con el fin de promover el desarrollo local mediante la ejecución de programas de inversión. Es el caso de los fondos Leader, cuyos millonarios fondos ha gestionado en los últimos 25 años facilitando proyectos tanto de inversión pública como privada. Su territorio engloba las comarcas de La Armuña, Peñaranda, Ledesma y Las Villas. Centa con un total de 193 socios de diferente naturaleza jurídica: 95 públicos; colectivos sociales: 19; colectivos culturales: 8; asociaciones empresariales: 1; asociaciones sindicales:3; colectivos empresariales:53 y particulares y otros 14. Además, también incluye a 88 ayuntamientos socios.