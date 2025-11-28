La sede de la Diputación de Salamanca vuelve a ser escenario de protestas por parte de sus trabajadores: reclaman subidas salariales para los que menos cobran

Los sindicatos de Salamanca, CSIF, UGT y CCOO con presencia de algunos bomberos de la Diputación, han vuelto a manifestarse en la mañana de este viernes 28 de noviembre cumpliendo con las movilizaciones previstas todos los miércoles y viernes desde el pasado día 12.

Estas protestas frente a la sede provincial, así como en la Residencia Asistida Provincial en la calle García Tejado, no continuarán, de momento, durante las próximas semanas, según ha asegurado Julián Cobaleda, de CSIF.

Pese a que los manifestantes notifican que no se han conseguido las subidas de estos sueldos, sí ha habido novedades. “Nos ofrecieron la posibilidad de hacer una valoración de puestos de trabajo para toda la Diputación que ha ido muy lenta. Llevamos este mes y lo que hemos conseguido, por lo menos, es agilizar un poco la valoración de puestos. Ya nos han empezado a mandar algunas fichas, pero no hemos conseguido lo que queríamos que era empezar a funcionar, nos iban a mandar un calendario que esperemos nos lo presenten en breves para empezar a negociarlo o presentar nuestras propuestas”.

Julián Cobaleda, sindicato CSIF | Salamanca24horas

Igualmente reconoce que se retomarían las protestas “si no conseguimos esas subidas de sueldos porque fue un compromiso por parte de la corporación que subió el sueldo a los trabajadores sociales y a las enfermeras porque había problemas de contratación al no haber suficiente gente”.

Además del aspecto salarial, los trabajadores piden una valoración justa de todos los puestos de trabajo y la negociación de un acuerdo marco y un convenio colectivo que estén actualizados a las necesidades actuales de la plantilla.