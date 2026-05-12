La ‘Semana de las TICs’ acercará Carbajosa a la tecnología con actividades para todas las edades

Carbajosa de la Sagrada celebrará del 18 al 22 de mayo la ‘Semana de las TICs’, una iniciativa organizada con motivo del Día Internacional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y que busca acercar la tecnología a toda la ciudadanía mediante actividades formativas y divulgativas dirigidas a diferentes edades y niveles. Tal y como apuntan, la inscripción y la información de dichos talleres podrán solicitarse en el Aula de Informática del Centro Cultural.

De esta manera, durante cinco jornadas realizadas en el Aula de Informática, los vecinos del municipio podrán participar en talleres relacionados con la inteligencia artificial, la fotografía móvil, la programación creativa y la impresión 3D. Tal y como apuntan desde el ayuntamiento, con estas actividades se busca “fomentar la inclusión digital, despertar vocaciones tecnológicas y promover un uso práctico, creativo y seguro de las nuevas tecnologías”.

El programa arrancará a las 19:00 horas el lunes 18 de mayo con el taller ‘Pierde el miedo a la IA’, dirigido a personas adultas y mayores. Esta actividad, para adultos y mayores, pretende introducir, durante una hora y media, de forma sencilla y práctica el uso de herramientas de inteligencia artificial, para así “perderle el miedo y poder usarla en el día a día”.

Más adelante, el martes 19 de mayo, de 11:00 a 13:30 horas, se celebrará el taller ‘Fotografía con tu móvil: mira, captura y disfruta’, una excursión práctica a Salamanca en la que personas adultas y mayores aprenderán a sacar el máximo partido a la cámara del teléfono móvil.

Carbajosa de la Sagrada celebrará del 18 al 22 de mayo la ‘Semana de las TICs’ | Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada

La programación continuará el miércoles 20 de mayo de 19:00 a 20:30 horas con ‘Makey Makey: la programación fácil de entender’, un taller infantil que acercará la programación y la creatividad tecnológica a los más pequeños mediante el uso de objetos cotidianos.

El jueves 21 de mayo, por su parte, tendrá lugar el taller ‘Descubre la impresión 3D desde cero’, orientado a personas adultas y mayores interesadas en conocer el funcionamiento básico de esta tecnología de forma sencilla y práctica.

Finalmente, la ‘Semana de las TICs’ pondrá su broche final el viernes 22 de mayo con ‘Mundo 3D: descubre la impresión 3D’, una propuesta infantil en la que los participantes podrán diseñar y crear ideas utilizando herramientas sencillas como Tinkercad.