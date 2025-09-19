Estas serán las fiestas que tendrá cada municipio de la provincia de Salamanca en 2026
Dispondrán de dos días festivos, retribuidos y no recuperables, de carácter tradicional
La Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el calendario de fiestas laborales locales para el año 2026. En total, cada municipio de la provincia dispondrá de dos días festivos, retribuidos y no recuperables, de carácter tradicional.
La resolución, firmada por el jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Emilio Miñambres Rodríguez, recoge las fechas acordadas por los plenos de cada ayuntamiento, cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. El documento detalla las fechas específicas para cada una de las localidades de la provincia.
Calendario de fiestas por municipio
A continuación, se presenta el listado completo de las fiestas locales para el año 2026 en los municipios de Salamanca:
- Abusejo: 23 de enero y 4 de mayo
- Ahigal de los Aceiteros: 24 de junio y 17 de agosto
- Alameda de Gardón (La): 4 de mayo y 10 de agosto
- Alamedilla (La): 24 de julio y 25 de julio
- Alaraz: 5 de agosto y 14 de septiembre
- Alba de Tormes: 27 de agosto y 15 de octubre
- Alba de Yeltes: 2 de octubre y 5 de octubre
- Alberca (La): 6 de abril y 17 de agosto
- Alberguería de Argañán (La): 27 de julio y 28 de julio
- Alconada: 29 de junio y 4 de diciembre
- Aldea del Obispo: 20 de enero y 25 de julio
- Aldeacipreste: 17 de agosto y 19 de marzo
- Aldeadávila de la Ribera: 24 de agosto y 25 de agosto
- Aldealengua: 12 de junio y 24 de junio
- Aldeanueva de Figueroa: 17 de febrero y 23 de noviembre
- Aldeanueva de la Sierra: 4 de junio y 6 de agosto
- Aldeaseca de Alba: 3 de febrero y 30 de noviembre
- Aldeatejada: 4 de junio y 4 de diciembre
- Aldeavieja de Tormes: 7 de septiembre y 8 de septiembre
- Aldehuela de la Bóveda: 5 de octubre y 6 de octubre
- Aldehuela de Yeltes: 14 de septiembre y 15 de septiembre
- Almenara de Tormes: 3 de febrero y 4 de junio
- Almendra: 15 de mayo y 29 de septiembre
- Arabayona de Mógica: 3 de febrero y 26 de octubre
- Arapiles: 20 de enero y 10 de diciembre
- Arcidiano: 27 de julio y 29 de septiembre
- Armenteros: 6 de octubre y 7 de octubre
- Atalaya (La): 8 de mayo y 15 de mayo
- Babilafuente: 3 de febrero y 13 de abril
- Bañobárez: 11 de septiembre y 14 de septiembre
- Barbadillo: 5 de junio y 17 de agosto
- Barbalos: 28 de mayo y 29 de mayo
- Barceo: 15 de mayo y 25 de julio
- Barruecopardo: 11 de septiembre y 14 de septiembre
- Bastida (La): 20 de enero y 19 de agosto
- Béjar: 7 de septiembre y 8 de septiembre
- Beleña: 13 de junio y 15 de junio
- Bermellar: 22 de julio y 8 de septiembre
- Berrocal de Huebra: 15 de mayo y 25 de mayo
- Berrocal de Salvatierra: 2 de julio y 3 de julio
- Boada: 6 de julio y 7 de julio
- Bodón (El): 4 de mayo y 10 de agosto
- Bogajo: 24 de junio y 25 de junio
- Bouza (La): 14 de mayo y 14 de agosto
- Bóveda de Rio Almar: 17 de julio y 21 de septiembre
- Brincones: 3 de febrero y 24 de agosto
- Buenamadre: 13 de abril y 8 de mayo
- Cabaco (El): 22 de mayo y 24 de agosto
- Cabezabellosa de la Calzada: 12 de junio y 14 de agosto
- Cabrerizos: 22 de enero y 8 de junio
- Cabrillas: 17 de enero y 15 de mayo
- Calvarrasa de Abajo: 4 de junio y 14 de septiembre
- Calvarrasa de Arriba: 25 de mayo y 29 de junio
- Calzada de Don Diego: 17 de enero y 24 de junio
- Calzada de Valdunciel: 15 de mayo y 18 de agosto
- Campillo de Azaba: 20 de enero y 13 de junio
- Campo de Peñaranda (El): 8 de junio y 28 de diciembre
- Canillas de Abajo: 22 de enero y 12 de junio
- Cantalapiedra: 25 de mayo y 8 de septiembre
- Cantalpino: 15 de mayo y 17 de agosto
- Cantaracillo: 24 de abril y 17 de agosto
- Carbajosa de la Sagrada: 12 de junio y 8 de septiembre
- Carpio de Azaba: 15 de mayo y 16 de mayo
- Carrascal de Barregas: 12 de junio y 8 de septiembre
- Carrascal del Obispo: 20 de enero y 2 de julio
- Casafranca: 7 de agosto y 8 de agosto
- Casas del Conde (Las): 8 de agosto y 25 de noviembre
- Casillas de Flores: 15 de enero y 4 de mayo
- Castellanos de Moriscos: 2 de febrero y 12 de junio
- Castraz: 24 de junio y 25 de junio
- Cereceda de la Sierra: 15 de enero y 25 de abril
- Cerralbo: 13 de junio y 3 de agosto
- Cespedosa de Tormes: 8 y 9 de septiembre
- Chagarcia Medianero: 31 de julio y 7 de octubre
- Cilleros de la Bastida: 24 de agosto y 14 de diciembre
- Cipérez: 21 de agosto y 24 de agosto
- Ciudad Rodrigo: 20 de enero y 8 de septiembre
- Coca de Alba: 7 de octubre y 28 de diciembre
- Cordovilla: 24 de julio y 25 de julio
- Cristóbal de la Sierra: 14 de septiembre y 11 de noviembre
- Cubo de Don Sancho (El): 4 de junio y 5 de junio
- Dios le Guarde: 14 de septiembre y 15 de septiembre
- Doñinos de Ledesma: 3 de febrero y 24 de junio
- Doñinos de Salamanca: 25 de abril y 8 de agosto
- Éjeme: 8 de agosto y 28 de agosto
- Encina de San Silvestre: 28 de agosto y 31 de agosto
- Encina (La): 19 de mayo y 18 de agosto
- Encinas de Abajo: 22 de enero y 8 de agosto
- Encinas de Arriba: 8 de junio y 26 de diciembre
- Encinasola de los Comendadores: 28 de agosto y 31 de agosto
- Endrinal: 13 de abril y 29 de junio
- Escuernavacas: 22 de enero y 15 de mayo
- Espeja: 22 de septiembre y 23 de septiembre
- Espino de la Orbada: 13 de junio y 21 de agosto
- Florida de Liébana: 13 de junio y 21 de agosto
- Frades de la Sierra: 31 de julio y 1 de agosto
- Fregeneda (La): 2 de febrero y 24 de abril
- Fresnedoso: 17 de enero y 14 de septiembre
- Fresno Alhándiga: 4 de mayo y 17 de agosto
- Fuenteguinaldo: 15 de mayo y 24 de junio
- Fuenteliante: 7 de septiembre y 8 de septiembre
- Fuenterroble de Salvatierra: 6 de abril y 28 de septiembre
- Fuentes de Oñoro: 25 de mayo y 17 de agosto
- Gajates: 15 de mayo y 6 de agosto
- Galindo y Perahuy: 3 de julio y 14 de diciembre
- Galinduste: 13 de abril y 29 de septiembre
- Galisancho: 21 de enero y 15 de octubre
- Gallegos de Solmirón: 8 de septiembre y 9 de septiembre
- Garcibuey: 14 de septiembre y 30 de noviembre
- Garcihernández: 3 de febrero y 24 de junio
- Garcirrey: 12 de junio y 13 de junio
- Gejuelo del Barro: 21 de agosto y 24 de agosto
- Golpejas: 24 de agosto y 25 de agosto
- Gomecello: 21 de agosto y 24 de agosto
- Guadramiro: 10 de julio y 13 de julio
- Guijuelo: 13 de abril y 17 de agosto
- Herguijuela de la Sierra: 3 de febrero y 16 de julio
- Hinojosa de Duero: 6 de abril y 24 de junio
- Huerta: 24 de agosto y 25 de agosto
- Iruelos: 1 de junio y 14 de agosto
- Ituero de Azaba: 7 de agosto y 4 de diciembre
- Juzbado: 28 de septiembre y 29 de septiembre
- Lagunilla: 14 de septiembre y 15 de septiembre
- Larrodrigo: 3 de febrero y 29 de junio
- Ledrada: 12 de junio y 17 de agosto
- Linares de Riofrío: 13 de abril y 14 de agosto
- Lumbrales: 15 de mayo y 24 de agosto
- Macotera: 17 de agosto y 8 de septiembre
- Madroñal: 24 de julio y 27 de julio
- Maillo (El): 5 de octubre y 6 de octubre
- Malpartida: 13 de junio y 29 de agosto
- Mancera de Abajo: 2 de julio y 3 de julio
- Manzano (El): 7 de enero y 3 de octubre
- Martiago: 11 de septiembre y 14 de septiembre
- Martín de Yeltes: 13 de junio y 11 de noviembre
- Masueco de la Ribera: 2 de mayo y 20 de agosto
- Mata de Ledesma (La): 8 de mayo y 17 de agosto
- Matilla de los Caños del Rio: 16 de febrero y 27 de julio
- Maya (La): 3 de febrero y 24 de julio
- Membribe de la Sierra: 14 de agosto y 17 de agosto
- Milano (El): 12 de junio y 15 de junio
- Miranda de Azán: 18 de mayo y 10 de julio
- Miranda del Castañar: 2 de febrero y 8 de septiembre
- Mogarraz: 5 de agosto y 6 de agosto
- Molinillo: 2 de mayo y 24 de agosto
- Monforte de la Sierra: 9 de mayo y 14 de septiembre
- Monleón: 3 de febrero y 3 de julio
- Monleras: 8 de junio y 14 de agosto
- Monsagro: 28 de enero y 14 de septiembre
- Montejo: 3 de febrero y 12 de junio
- Monterrubio de la Sierra: 24 de junio y 29 de septiembre
- Morille: 6 de agosto y 7 de agosto
- Moríñigo: 12 de junio y 4 de diciembre
- Moronta: 22 de enero y 15 de mayo
- Mozárbez: 3 de febrero y 24 de julio
- Narros de Matalayegua: 4 de junio y 5 de junio
- Nava de Béjar: 4 de mayo y 4 de agosto
- Nava de Francia: 3 de febrero y 18 de agosto
- Nava de Sotrobal: 12 de junio y 29 de septiembre
- Navales: 8 de septiembre y 31 de diciembre
- Navalmoral de Béjar: 21 de agosto y 24 de agosto
- Navamorales: 24 de abril y 13 de agosto
- Navarredonda de la Rinconada: 30 de mayo y 28 de noviembre
- Navasfrías: 24 de junio y 14 de agosto
- Negrilla de Palencia: 15 de mayo y 22 de agosto
- Olmedo de Camaces: 24 de abril y 27 de abril
- Orbada (La): 13 de abril y 8 de mayo
- Pajares de la Laguna: 21 de agosto y 22 de agosto
- Palacios Rubios: 3 de febrero y 5 de agosto
- Palencia de Negrilla: 30 de abril y 4 de septiembre
- Parada de Arriba: 2 de mayo y 31 de julio
- Parada de Rubiales: 3 de febrero y 16 de junio
- Paradinas de San Juan: 13 de abril y 9 de octubre
- Pastores: 13 de abril y 20 de octubre
- Payo (El): 24 de junio y 25 de junio
- Pedraza de Alba: 24 de junio y 8 de septiembre
- Pedrosillo de Alba: 29 de junio y 31 de agosto
- Pedrosillo de los Aires: 19 de marzo y 4 de junio
- Pedrosillo el Ralo: 17 de julio y 30 de noviembre
- Pedroso de la Armuña (El): 16 de julio y 27 de agosto
- Pelabravo: 24 de junio y 14 de diciembre
- Pelarrodríguez: 14 de septiembre y 15 de septiembre
- Pelayos: 15 de mayo y 29 de junio
- Peña (La): 3 de julio y 4 de julio
- Peñacaballera: 6 de agosto y 14 de septiembre
- Peñaparda: 19 de junio y 22 de junio
- Peñarandilla: 8 de junio y 5 de febrero
- Peralejos de Abajo: 3 de febrero y 24 de junio
- Peñaranda de Bracamonte: 18 de febrero y 29 de septiembre
- Pereña de la Ribera: 14 de mayo y 8 de septiembre
- Peromingo: 4 de agosto y 5 de agosto
- Pinedas: 13 de junio y 5 de agosto
- Pino de Tormes (El): 10 de agosto y 23 de mayo
- Pitiegua: 23 de enero y 25 de septiembre
- Pizarral: 5 de octubre y 4 de diciembre
- Poveda de las Cintas: 31 de julio y 5 de octubre
- Puebla de Azaba: 2 de mayo y 29 de junio
- Puebla de Yeltes: 15 de mayo y 1 de septiembre
- Puente del Congosto: 17 de agosto y 18 de agosto
- Puerto de Béjar: 14 de septiembre y 15 de septiembre
- Puerto Seguro: 18 de agosto y 19 de agosto
- Redonda (La): 2 de mayo y 15 de agosto
- Retortillo: 3 de febrero y 11 de junio
- Robleda: 24 de junio y 14 de agosto
- Robliza de Cojos: 16 de enero y 7 de agosto
- Rollán: 20 de enero y 10 de agosto
- Saelices el Chico: 4 de mayo y 10 de agosto
- Sagrada (La): 15 de mayo y 29 de mayo
- Sahúgo (El): 7 de agosto y 24 de septiembre
- Saldeana: 25 de julio y 8 de septiembre
- Salmoral: 17 de agosto y 14 de septiembre
- Salvatierra de Tormes: 18 de febrero y 1 de agosto
- San Cristóbal de la Cuesta: 25 de mayo y 31 de julio
- San Esteban de la Sierra: 5 de febrero y 14 de septiembre
- San Felices de los Gallegos: 11 de mayo y 14 de agosto
- San Martín del Castañar: 2 de febrero y 24 de abril
- San Miguel del Robledo: 8 de mayo y 29 de octubre
- San Morales: 15 de mayo y 4 de diciembre
- San Muñoz: 24 de junio y 25 de junio
- San Pedro de Rozados: 3 de febrero y 4 de junio
- San Pelayo de Guareña: 26 de junio y 27 de junio
- Sanchón de la Sagrada: 8 de mayo y 24 de septiembre
- Sanchotello: 14 de agosto y 14 de septiembre
- Sancti-Spiritus: 8 de junio y 9 de junio
- Sando: 10 de julio y 13 de julio
- Santa María de Sando: 21 de agosto y 24 de agosto
- Santa Marta de Tormes: 3 de febrero y 29 de julio
- Santiago de la Puebla: 24 de abril y 27 de julio
- Santibáñez de la Sierra: 3 de febrero y 28 de agosto
- Santiz: 28 de septiembre y 29 de septiembre
- Santos (Los): 13 de abril y 24 de agosto
- Sardón de los Frailes: 22 de agosto y 26 de septiembre
- Saucelle: 6 de abril y 10 de agosto
- Sequeros: 4 de mayo y 14 de agosto
- Serradilla del Arroyo: 3 de febrero y 10 de agosto
- Sierpe (La): 6 de junio y 17 de agosto
- Sobradillo: 24 de julio y 27 de julio
- Sorihuela: 20 de enero y 14 de septiembre
- Sotoserrano: 31 de agosto y 14 de septiembre
- Tabera de Abajo: 3 de diciembre y 4 de diciembre
- Tala (La): 12 de junio y 13 de junio
- Tarazona de Guareña: 13 de mayo y 29 de septiembre
- Tardáguila: 16 de abril y 1 de agosto
- Tejado (El): 13 de junio y 22 de julio
- Tenebrón: 15 de mayo y 26 de agosto
- Terradillos: 26 de enero y 4 de septiembre
- Topas: 11 de junio y 12 de junio
- Tordillos: 13 de junio y 5 de agosto
- Tornadizo (El): 20 de enero y 8 de septiembre
- Tremedal de Tormes: 14 de agosto y 19 de septiembre
- Valdecarros: 22 de enero y 17 de agosto
- Valdefuentes de Sangusín: 18 de septiembre y 21 de septiembre
- Valdelageve: 20 de enero y 13 de junio
- Valdelosa: 14 de agosto y 17 de agosto
- Valdemierque: 17 de agosto y 18 de agosto
- Valderrodrigo: 2 de octubre y 5 de octubre
- Valdunciel: 6 de agosto y 7 de agosto
- Valero: 29 de enero y 30 de enero
- Valverdón: 16 de junio y 24 de junio
- Vecinos: 20 de enero y 24 de junio
- Vega de Tirados: 13 de abril y 14 de abril
- Veguillas (Las): 18 de junio y 5 de octubre
- Vellés (La): 26 de junio y 28 de agosto
- Villaflores: 28 de agosto y 11 de noviembre
- Villalba de los Llanos: 26 de junio y 28 de septiembre
- Villamayor: 2 de febrero y 18 de mayo
- Villar de Argañan: 24 de junio y 29 de septiembre
- Villar de Ciervo: 27 de agosto y 28 de agosto
- Villar de Gallimazo: 25 de mayo y 31 de julio
- Villar de Peralonso: 29 de junio y 30 de junio
- Villares de la Reina: 8 de junio y 31 de diciembre
- Villarino de los Aires: 14 de agosto y 17 de agosto
- Villarmayor: 22 de enero y 5 de agosto
- Villarmuerto: 14 de agosto y 20 de agosto
- Villasbuenas: 24 de junio y 17 de julio
- Villasdardo: 25 de mayo y 15 de junio
- Villaseco de los Gamitos: 22 de enero y 31 de agosto
- Villaseco de los Reyes: 8 de septiembre y 9 de septiembre
- Villasrubias: 25 de agosto y 26 de agosto
- Villavieja de Yeltes: 13 de febrero y 28 de agosto
- Villoria: 13 de abril y 8 de septiembre
- Villoruela: 29 de mayo y 16 de julio
- Vilvestre: 20 de enero y 8 de septiembre
- Yecla de Yeltes: 20 de enero y 13 de abril
- Zamarra: 20 de enero y 4 de mayo
- Zamayón: 12 de junio y 15 de junio
- Zarza de Pumareda (La): 6 de abril y 10 de agosto
- Zorita de la Frontera: 28 de septiembre y 29 de septiembre
