Estas serán las fiestas que tendrá cada municipio de la provincia de Salamanca en 2026

La Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el calendario de fiestas laborales locales para el año 2026. En total, cada municipio de la provincia dispondrá de dos días festivos, retribuidos y no recuperables, de carácter tradicional.

La resolución, firmada por el jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Emilio Miñambres Rodríguez, recoge las fechas acordadas por los plenos de cada ayuntamiento, cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. El documento detalla las fechas específicas para cada una de las localidades de la provincia.

A continuación, se presenta el listado completo de las fiestas locales para el año 2026 en los municipios de Salamanca:

Abusejo: 23 de enero y 4 de mayo

Ahigal de los Aceiteros: 24 de junio y 17 de agosto

Alameda de Gardón (La): 4 de mayo y 10 de agosto

Alamedilla (La): 24 de julio y 25 de julio

Alaraz: 5 de agosto y 14 de septiembre

Alba de Tormes: 27 de agosto y 15 de octubre

Alba de Yeltes: 2 de octubre y 5 de octubre

Alberca (La): 6 de abril y 17 de agosto

Alberguería de Argañán (La): 27 de julio y 28 de julio

Alconada: 29 de junio y 4 de diciembre

Aldea del Obispo: 20 de enero y 25 de julio

Aldeacipreste: 17 de agosto y 19 de marzo

Aldeadávila de la Ribera: 24 de agosto y 25 de agosto

Aldealengua: 12 de junio y 24 de junio

Aldeanueva de Figueroa: 17 de febrero y 23 de noviembre

Aldeanueva de la Sierra: 4 de junio y 6 de agosto

Aldeaseca de Alba: 3 de febrero y 30 de noviembre

Aldeatejada: 4 de junio y 4 de diciembre

Aldeavieja de Tormes: 7 de septiembre y 8 de septiembre

Aldehuela de la Bóveda: 5 de octubre y 6 de octubre

Aldehuela de Yeltes: 14 de septiembre y 15 de septiembre

Almenara de Tormes: 3 de febrero y 4 de junio

Almendra: 15 de mayo y 29 de septiembre

Arabayona de Mógica: 3 de febrero y 26 de octubre

Arapiles: 20 de enero y 10 de diciembre

Arcidiano: 27 de julio y 29 de septiembre

Armenteros: 6 de octubre y 7 de octubre

Atalaya (La): 8 de mayo y 15 de mayo

Babilafuente: 3 de febrero y 13 de abril

Bañobárez: 11 de septiembre y 14 de septiembre

Barbadillo: 5 de junio y 17 de agosto

Barbalos: 28 de mayo y 29 de mayo

Barceo: 15 de mayo y 25 de julio

Barruecopardo: 11 de septiembre y 14 de septiembre

Bastida (La): 20 de enero y 19 de agosto

Béjar: 7 de septiembre y 8 de septiembre

Beleña: 13 de junio y 15 de junio

Bermellar: 22 de julio y 8 de septiembre

Berrocal de Huebra: 15 de mayo y 25 de mayo

Berrocal de Salvatierra: 2 de julio y 3 de julio

Boada: 6 de julio y 7 de julio

Bodón (El): 4 de mayo y 10 de agosto

Bogajo: 24 de junio y 25 de junio

Bouza (La): 14 de mayo y 14 de agosto

Bóveda de Rio Almar: 17 de julio y 21 de septiembre

Brincones: 3 de febrero y 24 de agosto

Buenamadre: 13 de abril y 8 de mayo

Cabaco (El): 22 de mayo y 24 de agosto

Cabezabellosa de la Calzada: 12 de junio y 14 de agosto

Cabrerizos: 22 de enero y 8 de junio

Cabrillas: 17 de enero y 15 de mayo

Calvarrasa de Abajo: 4 de junio y 14 de septiembre

Calvarrasa de Arriba: 25 de mayo y 29 de junio

Calzada de Don Diego: 17 de enero y 24 de junio

Calzada de Valdunciel: 15 de mayo y 18 de agosto

Campillo de Azaba: 20 de enero y 13 de junio

Campo de Peñaranda (El): 8 de junio y 28 de diciembre

Canillas de Abajo: 22 de enero y 12 de junio

Cantalapiedra: 25 de mayo y 8 de septiembre

Cantalpino: 15 de mayo y 17 de agosto

Cantaracillo: 24 de abril y 17 de agosto

Carbajosa de la Sagrada: 12 de junio y 8 de septiembre

Carpio de Azaba: 15 de mayo y 16 de mayo

Carrascal de Barregas: 12 de junio y 8 de septiembre

Carrascal del Obispo: 20 de enero y 2 de julio

Casafranca: 7 de agosto y 8 de agosto

Casas del Conde (Las): 8 de agosto y 25 de noviembre

Casillas de Flores: 15 de enero y 4 de mayo

Castellanos de Moriscos: 2 de febrero y 12 de junio

Castraz: 24 de junio y 25 de junio

Cereceda de la Sierra: 15 de enero y 25 de abril

Cerralbo: 13 de junio y 3 de agosto

Cespedosa de Tormes: 8 y 9 de septiembre

Chagarcia Medianero: 31 de julio y 7 de octubre

Cilleros de la Bastida: 24 de agosto y 14 de diciembre

Cipérez: 21 de agosto y 24 de agosto

Ciudad Rodrigo: 20 de enero y 8 de septiembre

Coca de Alba: 7 de octubre y 28 de diciembre

Cordovilla: 24 de julio y 25 de julio

Cristóbal de la Sierra: 14 de septiembre y 11 de noviembre

Cubo de Don Sancho (El): 4 de junio y 5 de junio

Dios le Guarde: 14 de septiembre y 15 de septiembre

Doñinos de Ledesma: 3 de febrero y 24 de junio

Doñinos de Salamanca: 25 de abril y 8 de agosto

Éjeme: 8 de agosto y 28 de agosto

Encina de San Silvestre: 28 de agosto y 31 de agosto

Encina (La): 19 de mayo y 18 de agosto

Encinas de Abajo: 22 de enero y 8 de agosto

Encinas de Arriba: 8 de junio y 26 de diciembre

Encinasola de los Comendadores: 28 de agosto y 31 de agosto

Endrinal: 13 de abril y 29 de junio

Escuernavacas: 22 de enero y 15 de mayo

Espeja: 22 de septiembre y 23 de septiembre

Espino de la Orbada: 13 de junio y 21 de agosto

Florida de Liébana: 13 de junio y 21 de agosto

Frades de la Sierra: 31 de julio y 1 de agosto

Fregeneda (La): 2 de febrero y 24 de abril

Fresnedoso: 17 de enero y 14 de septiembre

Fresno Alhándiga: 4 de mayo y 17 de agosto

Fuenteguinaldo: 15 de mayo y 24 de junio

Fuenteliante: 7 de septiembre y 8 de septiembre

Fuenterroble de Salvatierra: 6 de abril y 28 de septiembre

Fuentes de Oñoro: 25 de mayo y 17 de agosto

Gajates: 15 de mayo y 6 de agosto

Galindo y Perahuy: 3 de julio y 14 de diciembre

Galinduste: 13 de abril y 29 de septiembre

Galisancho: 21 de enero y 15 de octubre

Gallegos de Solmirón: 8 de septiembre y 9 de septiembre

Garcibuey: 14 de septiembre y 30 de noviembre

Garcihernández: 3 de febrero y 24 de junio

Garcirrey: 12 de junio y 13 de junio

Gejuelo del Barro: 21 de agosto y 24 de agosto

Golpejas: 24 de agosto y 25 de agosto

Gomecello: 21 de agosto y 24 de agosto

Guadramiro: 10 de julio y 13 de julio

Guijuelo: 13 de abril y 17 de agosto

Herguijuela de la Sierra: 3 de febrero y 16 de julio

Hinojosa de Duero: 6 de abril y 24 de junio

Huerta: 24 de agosto y 25 de agosto

Iruelos: 1 de junio y 14 de agosto

Ituero de Azaba: 7 de agosto y 4 de diciembre

Juzbado: 28 de septiembre y 29 de septiembre

Lagunilla: 14 de septiembre y 15 de septiembre

Larrodrigo: 3 de febrero y 29 de junio

Ledrada: 12 de junio y 17 de agosto

Linares de Riofrío: 13 de abril y 14 de agosto

Lumbrales: 15 de mayo y 24 de agosto

Macotera: 17 de agosto y 8 de septiembre

Madroñal: 24 de julio y 27 de julio

Maillo (El): 5 de octubre y 6 de octubre

Malpartida: 13 de junio y 29 de agosto

Mancera de Abajo: 2 de julio y 3 de julio

Manzano (El): 7 de enero y 3 de octubre

Martiago: 11 de septiembre y 14 de septiembre

Martín de Yeltes: 13 de junio y 11 de noviembre

Masueco de la Ribera: 2 de mayo y 20 de agosto

Mata de Ledesma (La): 8 de mayo y 17 de agosto

Matilla de los Caños del Rio: 16 de febrero y 27 de julio

Maya (La): 3 de febrero y 24 de julio

Membribe de la Sierra: 14 de agosto y 17 de agosto

Milano (El): 12 de junio y 15 de junio

Miranda de Azán: 18 de mayo y 10 de julio

Miranda del Castañar: 2 de febrero y 8 de septiembre

Mogarraz: 5 de agosto y 6 de agosto

Molinillo: 2 de mayo y 24 de agosto

Monforte de la Sierra: 9 de mayo y 14 de septiembre

Monleón: 3 de febrero y 3 de julio

Monleras: 8 de junio y 14 de agosto

Monsagro: 28 de enero y 14 de septiembre

Montejo: 3 de febrero y 12 de junio

Monterrubio de la Sierra: 24 de junio y 29 de septiembre

Morille: 6 de agosto y 7 de agosto

Moríñigo: 12 de junio y 4 de diciembre

Moronta: 22 de enero y 15 de mayo

Mozárbez: 3 de febrero y 24 de julio

Narros de Matalayegua: 4 de junio y 5 de junio

Nava de Béjar: 4 de mayo y 4 de agosto

Nava de Francia: 3 de febrero y 18 de agosto

Nava de Sotrobal: 12 de junio y 29 de septiembre

Navales: 8 de septiembre y 31 de diciembre

Navalmoral de Béjar: 21 de agosto y 24 de agosto

Navamorales: 24 de abril y 13 de agosto

Navarredonda de la Rinconada: 30 de mayo y 28 de noviembre

Navasfrías: 24 de junio y 14 de agosto

Negrilla de Palencia: 15 de mayo y 22 de agosto

Olmedo de Camaces: 24 de abril y 27 de abril

Orbada (La): 13 de abril y 8 de mayo

Pajares de la Laguna: 21 de agosto y 22 de agosto

Palacios Rubios: 3 de febrero y 5 de agosto

Palencia de Negrilla: 30 de abril y 4 de septiembre

Parada de Arriba: 2 de mayo y 31 de julio

Parada de Rubiales: 3 de febrero y 16 de junio

Paradinas de San Juan: 13 de abril y 9 de octubre

Pastores: 13 de abril y 20 de octubre

Payo (El): 24 de junio y 25 de junio

Pedraza de Alba: 24 de junio y 8 de septiembre

Pedrosillo de Alba: 29 de junio y 31 de agosto

Pedrosillo de los Aires: 19 de marzo y 4 de junio

Pedrosillo el Ralo: 17 de julio y 30 de noviembre

Pedroso de la Armuña (El): 16 de julio y 27 de agosto

Pelabravo: 24 de junio y 14 de diciembre

Pelarrodríguez: 14 de septiembre y 15 de septiembre

Pelayos: 15 de mayo y 29 de junio

Peña (La): 3 de julio y 4 de julio

Peñacaballera: 6 de agosto y 14 de septiembre

Peñaparda: 19 de junio y 22 de junio

Peñarandilla: 8 de junio y 5 de febrero

Peralejos de Abajo: 3 de febrero y 24 de junio

Peñaranda de Bracamonte: 18 de febrero y 29 de septiembre

Pereña de la Ribera: 14 de mayo y 8 de septiembre

Peromingo: 4 de agosto y 5 de agosto

Pinedas: 13 de junio y 5 de agosto

Pino de Tormes (El): 10 de agosto y 23 de mayo

Pitiegua: 23 de enero y 25 de septiembre

Pizarral: 5 de octubre y 4 de diciembre

Poveda de las Cintas: 31 de julio y 5 de octubre

Puebla de Azaba: 2 de mayo y 29 de junio

Puebla de Yeltes: 15 de mayo y 1 de septiembre

Puente del Congosto: 17 de agosto y 18 de agosto

Puerto de Béjar: 14 de septiembre y 15 de septiembre

Puerto Seguro: 18 de agosto y 19 de agosto

Redonda (La): 2 de mayo y 15 de agosto

Retortillo: 3 de febrero y 11 de junio

Robleda: 24 de junio y 14 de agosto

Robliza de Cojos: 16 de enero y 7 de agosto

Rollán: 20 de enero y 10 de agosto

Saelices el Chico: 4 de mayo y 10 de agosto

Sagrada (La): 15 de mayo y 29 de mayo

Sahúgo (El): 7 de agosto y 24 de septiembre

Saldeana: 25 de julio y 8 de septiembre

Salmoral: 17 de agosto y 14 de septiembre

Salvatierra de Tormes: 18 de febrero y 1 de agosto

San Cristóbal de la Cuesta: 25 de mayo y 31 de julio

San Esteban de la Sierra: 5 de febrero y 14 de septiembre

San Felices de los Gallegos: 11 de mayo y 14 de agosto

San Martín del Castañar: 2 de febrero y 24 de abril

San Miguel del Robledo: 8 de mayo y 29 de octubre

San Morales: 15 de mayo y 4 de diciembre

San Muñoz: 24 de junio y 25 de junio

San Pedro de Rozados: 3 de febrero y 4 de junio

San Pelayo de Guareña: 26 de junio y 27 de junio

Sanchón de la Sagrada: 8 de mayo y 24 de septiembre

Sanchotello: 14 de agosto y 14 de septiembre

Sancti-Spiritus: 8 de junio y 9 de junio

Sando: 10 de julio y 13 de julio

Santa María de Sando: 21 de agosto y 24 de agosto

Santa Marta de Tormes: 3 de febrero y 29 de julio

Santiago de la Puebla: 24 de abril y 27 de julio

Santibáñez de la Sierra: 3 de febrero y 28 de agosto

Santiz: 28 de septiembre y 29 de septiembre

Santos (Los): 13 de abril y 24 de agosto

Sardón de los Frailes: 22 de agosto y 26 de septiembre

Saucelle: 6 de abril y 10 de agosto

Sequeros: 4 de mayo y 14 de agosto

Serradilla del Arroyo: 3 de febrero y 10 de agosto

Sierpe (La): 6 de junio y 17 de agosto

Sobradillo: 24 de julio y 27 de julio

Sorihuela: 20 de enero y 14 de septiembre

Sotoserrano: 31 de agosto y 14 de septiembre

Tabera de Abajo: 3 de diciembre y 4 de diciembre

Tala (La): 12 de junio y 13 de junio

Tarazona de Guareña: 13 de mayo y 29 de septiembre

Tardáguila: 16 de abril y 1 de agosto

Tejado (El): 13 de junio y 22 de julio

Tenebrón: 15 de mayo y 26 de agosto

Terradillos: 26 de enero y 4 de septiembre

Topas: 11 de junio y 12 de junio

Tordillos: 13 de junio y 5 de agosto

Tornadizo (El): 20 de enero y 8 de septiembre

Tremedal de Tormes: 14 de agosto y 19 de septiembre

Valdecarros: 22 de enero y 17 de agosto

Valdefuentes de Sangusín: 18 de septiembre y 21 de septiembre

Valdelageve: 20 de enero y 13 de junio

Valdelosa: 14 de agosto y 17 de agosto

Valdemierque: 17 de agosto y 18 de agosto

Valderrodrigo: 2 de octubre y 5 de octubre

Valdunciel: 6 de agosto y 7 de agosto

Valero: 29 de enero y 30 de enero

Valverdón: 16 de junio y 24 de junio

Vecinos: 20 de enero y 24 de junio

Vega de Tirados: 13 de abril y 14 de abril

Veguillas (Las): 18 de junio y 5 de octubre

Vellés (La): 26 de junio y 28 de agosto

Villaflores: 28 de agosto y 11 de noviembre

Villalba de los Llanos: 26 de junio y 28 de septiembre

Villamayor: 2 de febrero y 18 de mayo

Villar de Argañan: 24 de junio y 29 de septiembre

Villar de Ciervo: 27 de agosto y 28 de agosto

Villar de Gallimazo: 25 de mayo y 31 de julio

Villar de Peralonso: 29 de junio y 30 de junio

Villares de la Reina: 8 de junio y 31 de diciembre

Villarino de los Aires: 14 de agosto y 17 de agosto

Villarmayor: 22 de enero y 5 de agosto

Villarmuerto: 14 de agosto y 20 de agosto

Villasbuenas: 24 de junio y 17 de julio

Villasdardo: 25 de mayo y 15 de junio

Villaseco de los Gamitos: 22 de enero y 31 de agosto

Villaseco de los Reyes: 8 de septiembre y 9 de septiembre

Villasrubias: 25 de agosto y 26 de agosto

Villavieja de Yeltes: 13 de febrero y 28 de agosto

Villoria: 13 de abril y 8 de septiembre

Villoruela: 29 de mayo y 16 de julio

Vilvestre: 20 de enero y 8 de septiembre

Yecla de Yeltes: 20 de enero y 13 de abril

Zamarra: 20 de enero y 4 de mayo

Zamayón: 12 de junio y 15 de junio

Zarza de Pumareda (La): 6 de abril y 10 de agosto