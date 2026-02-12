El servicio de bomberos de la Diputación funciona con solo el 58 por ciento de las plazas cubiertas

“Es absolutamente irresponsable, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la provincia de Salamanca está bajo mínimos, en una situación absolutamente precaria”. Así de contundente ha sido Javier Calzadilla, el representante judicial de los 25 bomberos del parque de Villares de la Reina que fueron despedidos el pasado 1 de enero, tras el acto de conciliación al que no ha acudido la Diputación de Salamanca”.

Asegura que además de la “absoluta situación de indefensión” en la que han quedado los profesionales a los que el SEPE les niega la prestación por desempleo al admitir la comunicación de la empresa que asegura se han incorporado al servicio de la Diputación, el problema es la falta de personal en los parques provinciales ya que “de los 114 efectivos necesarios para prestar el servicio en la provincia de Salamanca, faltan 48. Si ya de por sí es injusta la medida que han tomado con estos trabajadores, es ya absolutamente irresponsable el prescindir de 25 bomberos cuando falta la mitad de la plantilla”.

Demanda en el Juzgado de lo Social

Tras el acto de conciliación al que solo ha acudido la empresa concesionaria del servicio Demontes y los profesionales, llega el momento de presentar una demanda en el Juzgado de lo Social por despido improcedente. Un proceso que espera que se resuelva cuanto antes ya que los trabajadores están “en un limbo en el cual ni pueden trabajar ni pueden percibir prestación” y que, en el caso que se reconozca que los trabajadores dependen de la Diputación, suponga su reincorporación ya que “sería lo más lógico, sobre todo si falta casi la mitad de la plantilla”, aunque también está la opción de la indemnización, que calcula podría superar los 700.000 euros. Además, recuerda que la figura de bombero como personal laboral está presente en numerosos servicios del país. “La Diputación constantemente dice que tienen que ser funcionarios, no es verdad. La única sentencia que hay del TSJ sobre este tema es porque que no pueden ser bomberos voluntarios, que tienen que ser bomberos profesionales, pero dentro de los bomberos profesionales, hay bomberos contratados como laborales”.

Por su parte, los bomberos que han participado en el acto de conciliación este jueves aseguraban que en otros servicios conviven sin problema los bomberos funcionarios y laborales y más en un momento en el que no tienen efectivos suficientes y están supliendo la falta de personal con turnos extra. Afirma que no llegan al mínimo en Vitigudino, en Béjar, en Salamanca o en Ciudad Rodrigo donde “están acudiendo a las intervenciones tres bomberos” y afirma que el grupo de retén, que están de guardia por si hay emergencias se quitó el 1 de enero en el parque de Villares porque no hay personal.