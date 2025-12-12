Siete estudiantes y diez centros de Salamanca, reconocidos con los Premios Educación 2025 de la Junta de Castilla y León

La Consejería de Educación ha acogido en Valladolid la gala que celebra el talento y la dedicación de docentes, equipos directivos, estudiantes, así como de los centros educativos que son reconocidos con los Premios Educación 2025.

Este año se han entregado 141 galardones entre los que ha habido representación salmantina. Concretamente, han sido premiados siete estudiantes y diez centros educativos.

En la categoría de 'Premios Extraordinarios de ESO 2024-2025' han sido premiados: Julio Nicolás Vivas García del Colegio Maristas Champagnat y Lucas Blanco Artime de IES Lucía de Medrano.

Otros dos estudiantes de Salamanca han sido premiados en la categoría 'Premios Extraordinarios de Bachillerato 2024-2025': Emma Rubin Tato del Centro Santa Teresa de Jesús y Patricia Sanz Junco del IES Lucía de Medrano.

A estos se suma otro alumno del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, Sergio Bravo Álvarez, que ha resultado premiado en la especialidad de clarinete y piano; junto con otra estudiante de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Salamanca, Susana Méndez Sánchez.

Respecto a los centros que han sido premiados destacan:

Categoría 'Premios Extraordinarios de FP 2023-2024'

El CIFP Ciudad de Béjar con la alumna Sofía Ham Almansa premiada en el grado medio de Textil, Confección y Moda

El CIFP Ciudad de Béjar con el alumno Jorge Cáceres Domínguez en el grado superior de Electricidad y Electrónica

El IES Torres Villaroel con el alumno Daniel Cortés Batista en el grado superior de Artes Gráficas

El IES Francisco Salinas con la alumna Josefina Wanda Daventini en el grado superior de Industrias Alimentarias

El IES Fray Luis de León con el alumno Roberto Porras García en el grado superior de Química

Categoría 'Premios a las Mejores Expericiencias de Calidad 2024-2025'

El CEIP Félix Rodríguez de la Fuente con el proyecto "Radio Félix"

El IES Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo con el proyecto "Mejora de las destrezas básicas"

El IES Calisto y Melibea de Santa Marta de Tormes con el proyecto "Guiones en el aire"

Padres Trinitarios con el proyecto "ODS.17 Formas de ser sostenibles"

Salesianos San José con el proyecto "Educar conciencias sin perder esencia"

La consejera de Educación, Rocío Lucas ha destacado durante la gala que "hoy celebramos ese talento. Celebramos el compromiso de los docentes que creen, firmemente, que cada clase cuenta. Celebramos el tesón de los estudiantes, que se levantan cada día con la convicción de que el esfuerzo no es una rémora, sino un trampolín. Celebramos el apoyo de las familias, que sostienen silenciosamente el camino formativo de sus hijos. Y celebramos, en definitiva, una idea que resume lo mejor de esta tierra: la certeza de que la excelencia no es un privilegio, sino una actitud”.

En total se han entregado los 'Premios Extraordinarios de ESO' a 14 estudiantes, 16 'Premios Extraordinarios de Bachillerato' y 37 'Premios Extraordinarios de FP'. Asimismo, se ha concedido a 12 estudiantes los 'Premios Extraordinarios de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño' con las mejores calificaciones académicas y que recibieron las puntuaciones más altas en las pruebas con las que concurrieron a los galardones. También se han entregado los 'Premios a las Mejores Experiencias de Calidad' a 50 centros y a 9 profesores de seis centros educativos galardonados con los 'Premios Nacionales a Experiencias Educativas'.