Siete pueblos de Salamanca añaden 500 hectáreas más al acotado micológico Ribera del Cañedo

Salamanca amplía las hectáreas de acotado micológico con la incorporación de nuevos terminos municipales a las zonas reguladas. El acotado micológico “Ribera de Cañedo” suma para esta próxima temporada de recogida de setas siete nuevos municipios lo que permite ampliar en 500 hectáreas el territorio original. Serán Aldearrodrigo, Añover de Tormes, Calzada de Valdunciel, El Arco, Forfoleda, San Pelayo de Guareña y Torresmenudas los que se incorporten a este acotado que estaba formado por Palacios del Arzobispo, Santiz, Valdelosa y Zamayón, por parte salmantina, y los municipios de Peñausende y Mayalde de la provincia de Zamora.

La adhexión a la zona acotada es voluntaria y son los municipios los que determinan si entrar en la zona y beneficiarse de la gestión de la recogida de setas o dejarla libre. El Acotado micológico “Ribera de Cañedo”, cuyo titular es la Asociación Teso Santo a la que pertenecen los municipios integrantes, se constituyó en 2020 y regula unas 10.000 hectáreas al norte de la provincia. Un acotado con menos afluencia que las zonas de la sierra, pero que ha crecido en usuarios año tras años. De hecho, en 2024 el acotado incrementó un 22 por ciento la venta de permisos de recogida llegando a las 754 licencias y una recaudación de 8.000 euros.

El programa Micocyl cuenta en Salamanca con dos áreas reguladas: el Acotado Micológico “Ribera de Cañedo”, y el Parque Micológico de las Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar. Tiene como finalidad establecer y regular la recolección para garantizar la conservación de los recursos micológicos, al tiempo que optimizar los beneficios socioeconómicos que éstos generan, contribuyendo al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida en el medio rural y del conjunto de la población.