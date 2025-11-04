El ‘síndrome de Borgen’ en Salamanca, solo el 19,8 por ciento de los ayuntamientos tienen alcaldesa

Las mujeres acceden menos a los puestos de poder y, una vez llegan a ellos, aguantan menos tiempo que sus compañeros masculinos. Esto es, en resumen, el conocido como ‘síndrome de Borgen’, una teoría descrita por Nuria Valera inspirada en la popular serie danesa Borgen que un estudiante, Serguei Sanz, ha aplicado a los ayuntamientos de Salamanca y al resto de provincias de Castilla y León.

En su estudio, Sanz se ha centrado en los ayuntamientos de más de 3.000 habitantes de la comunidad, entre los que se encuentran 12 de Salamanca. Sus datos establecen que solo un 20 por ciento de los ayuntamientos de Castilla y León están regidos por mujeres, sin embargo, en Salamanca, atendiendo a los ayuntamientos de más de 3.000 habitantes esta cifra se reduce a un 16,67 por ciento. Estamos por debajo de la media de la Comunidad.

Atendiendo a los 362 pueblos que hay en Salamanca y sin tener en cuenta su tamaño, la provincia cuenta con 72 alcaldesas frente a 290 alcaldes. Esto supone que solo un 19,89 por ciento sean mujeres. Un porcentaje que curiosamente baja en el caso de los Ayuntamientos más grandes, es decir, la mayoría de las mujeres que son alcaldesas en nuestra provincia lo son en pueblos de menos de 1.000 habitantes, los más pequeños.

De los 362 pueblos de Salamanca solo 12 superan los 3.000 habitantes. En ellos solo hay dos mujeres alcaldesas: Carmen Ávila en Peñaranda de Bracamonte y Concepción Miguélez en Alba de Tormes. Ellas dos suponen un 16,6 por ciento de mujeres frente a sus compañeros varones. En el siguiente rango entrarían los pueblos entre 1.000 y 3.000 habitantes. Salamanca tiene 16 municipios y solo cuatro mujeres son alcaldesas en ellos. Se trata de las localidades de Carrascal de Barregas, Fuentes de Oñoro, Castellanos de Moriscos y Pelabravo.

El resto de las mujeres alcaldesas de la provincia, un total de 66, gobiernan pueblos de menos de 1.000 habitantes.

Si ascendemos en el organigrama de la política el porcentaje se reduce. De hecho, en Castilla y León solo una mujer es presidenta de una diputación. Se trata de Ángeles Armisén, presidenta de Palencia. Ella es el 11 por ciento femenino entre los presidentes de las diputaciones de la Comunidad.

En su estudio Serguei Sanz estudia los municipios más grandes y la evolución de los cargos femeninos en ellos durante los últimos 25 años determinando que, además de ser menos, las mujeres duran menos tiempo en el cargo. Concretamente una media de 19 meses menos que los hombres. En el caso de Salamanca hubo un 21% de alcaldesas en los 25 años estudiados y duraron de media 11 meses menos que los hombres.

También determina, que en el caso de las mujeres concejalas, un 33 por ciento del total en Salamanca, la mayoría de ellas suelen ostentar concejalías como Servicios Sociales Igualdad, Cultura y Educación y que los hombres suelen ocupar otras como Urbanismo, Deportes y Medio Ambiente atestiguando una asignación de responsabilidades en función de los tradicionales roles de género.