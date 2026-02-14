Situación de los los ríos en la provincia de Salamanca este sábado: tres en rojo, dos amarillos y un embalse en naranja

La situación hidrológica estos días se encuentra en momentos delicados y no es para menos cuando los avisos se han sucedido a lo largo y ancho de la provincia en las Confederaciones del Duero y del Tajo. Este sábado, 14 de febrero, tenemos en la provincia de Salamanca tres cauces que aún están en rojo y dos amarillos, todos ellos en la CHD. En los de la CHT, de la que depende parte del sur de la provincia, se han estabilizado durante esta madrugada sin avisos ni alertas.

El río Duero a su paso por Saucelle se encuentra en nivel rojo como en días anteriores, donde el nivel está por encima de los 10,5 metros y el caudal se encuentra en 2.635 metros cúbicos por segundo.

En cuanto al río Huebra a su paso por Puente Resbala, también está en rojo al situarse el nivel en los 8,89 metros. En este caso no se facilita el caudal. Por otro lado, a pesar de haber estado en naranja toda la madrugada, en la mañana de este sábado ha crecido el caudal del Tormes a su paso por Ledesma, donde lo ha vuelto a situar en nivel rojo estando por encima de los 7,30 metros y un caudal de 511,29 metros cúbicos por segundo.

En amarillo, dos zonas del río Tormes, primeramente la que pasa por la capital, con 3,39 metros de nivel y 396,61 metros cúbicos por segundo. En este caso se avisó de extremar la precaución tras la apertura de compuertas del embalse de Santa Teresa que aumentaría considerablemente el caudal.

Asimismo, el mismo río Tormes, pero a su paso por Encinas de Abajo, también está en aviso amarillo con un nivel que sobrepasa los 4,70 metros con 362,70 metros cúbicos por segundo de caudal.

Las diferentes confederaciones y las instituciones públicas de la provincia de Salamanca han pedido extremar la precaución ante este tipo de subidas que podrían afectar gravemente a las zonas aledañas de las riberas de los ríos.

En los embalses de la Confederación Hidrográfica del Tajo el único que afectaría a Salamanca, el de Navamuño, está en nivel naranja lejos del rojo. El paso a color naranja está estipulado en los 1,5 metros cúbicos de caudal por segundo, estando en la actualidad en los 2,10 metros cúbicos.

En cuanto a los embalses de la CHD, el de Santa Teresa se encuentra por encima del 83 en cuanto al límite de capacidad, con 416’4 de 496’1 hectómetros cúbicos. El de Irueña está por encima del 75 por ciento, con 82’6 de 110 hectómetros cúbicos; y en el embalse de Águeda al 79’2 por ciento estando en los 12’2 de 15’4 hectómetros cúbicos.