De la sobriedad de tallas y cofradías del siglo XVI a la dramatización de la Pasión: las mil caras de la Semana Santa en la provincia de Salamanca

Más allá de la capital, la Semana Santa en la provincia de Salamanca ofrece una riqueza heterogénea cargada de historia, tradición y diversidad. La sobriedad de algunos de los pasos más antiguos de la provincia, de la mano de cofradías con más de 500 años de historia como es el caso de la Vera Cruz de Béjar, se da la mano y convive con pasos modernos y recreaciones teatralizadas, como la de Serradilla del Arroyo que atrae cada año a cientos de fieles.

Una Semana Santa rica en ritos, con auténticas obras de arte en las calles y cargada de simbolismo que tiene sus primeras procesiones en Alba de Tormes, este viernes, con la salida de la procesión del Vía Crucis, la imagen de la Virgen de los Dolores y en Ciudad Rodrigo con la procesión de La Dolorosa y el Viacrucis de La Antigua en Béjar.

Encuentro entre el Cristo Resucitado y la Dolorosa en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo en la Semana Santa de 2024

En Ciudad Rodrigo, las procesiones continúan con la procesión de la Borriquilla el Domingo de Ramos de la Cofradía Jesús Amigo de los Niños y Procesión de La Oración del Huerto. Las procesiones continúan el Martes Santo con la Procesión de Las Cinco Llagas de Cristo a las 22:00 de ilustre Cofradía de la Santa Cruz y el Miércoles Santo con la procesión de Nuestra Señora de las Angustias. El Jueves Santo serán tres las procesiones de Miróbriga: la procesión de la Santa Cruz, de la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz; la procesión de la Agonía y, por la noche, la procesión del Silencio de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración Cofradía del Silencio.

Para el Viernes Santo se ha programado la procesión del Santo Encuentro, de la Cofradía Jesús Nazareno y, por la tarde, la procesión del Santo Entierro en la que participan todas las cofradías y hermandades. A las 22.30 horas es el turno de la procesión de La Soledad, que saldrá de la Catedral.

En la madrugada saldrá la procesión de la Sábana Santa. Las celebraciones terminan el Domingo de Resurrección con la procesión del Resucitado, de la Cofradía Jesús Nazareno.

Por otra parte, en Ciudad Rodrigo también habrá una representación de La Pasión a cargo del grupo El Manantial. Tendrá lugar el lunes 30 a partir de las 21.30 horas en la catedral. La Pasión también se representará en Mieza, Aldehuela de Yeltes y Morasverdes.

ARCHIVO | Procesión del Encuentro en Alba de Tormes

En Alba de Tormes la tradicional bendición de los ramos abre una semana intensa. La procesión de ramos saldrá con el Paso de la Palabra portado por los cofrades de la Cofradía de la Cruz y el Armo y, después, se repartirá la tradicional ensalada de naranjas y limones. El Lunes Santo tendrá lugar la procesión del Nazareno, mientras que el Martes Santo en el turno del Santo Cristo de la Salud, el viacrucis sanjuanista dirigido por la cofradía de la Cruz y el Amor.

El Miércoles Santo tendrá lugar a las 21.00 horas la celebración y la promesa del Silencio, para a las 21.30 horas sacar los pasos de San Juan Evangelista y la Virgen de la Esperanza. Por su parte, el Viernes Santo saldrá la procesión del Huerto de los Olivos.

El viernes tiene lugar una de las procesiones más espectaculares de la localidad, la procesión del Santo Entierro en la que salen doces pasos y va acompañada por la Banda de Música de Alba de Tormes. Y a partir de las 23.00 horas, la procesión del Silencio con el paso Madre de Dios.

Las celebraciones concluyen el Domingo de Resurrección con la procesión del Encuentro de resucitado con María que lleva los pasos de Jesús Resucitado, Virgen de la Alegría, Niño de la Bola y Cruz Pesada.

En Béjar la procesión de Domingo de Ramos tendrá lugar tras la misa de las 11.00 horas. Por la tarde tendrá lugar la procesión de penitencia de la Seráfica Hermandad del Divino Salvador en su Pasión y Nuestra Señora Madre Dolorosa. El Lunes Santo tendrá lugar el Vía crucis de la Santa Vera Cruz que también será la encargada de la procesión de La Soledad del Martes Santo.

El Miércoles Santo es el turno de la Procesión del Silencio y el jueves del Tálamo. Con la caída de la tarde tendrá lugar también el jueves la procesión de Nuestra Señora de las Angustias.

El Viernes Santo es el turno de la procesión de Jesús de la Pasión y, por la tarde, del Santo Entierro. El Sábado Santo las hermandades protagonizarán la procesión del Encuentro.

En Peñaranda de Bracamonte hay bastantes novedades esta Semana Santa. Así, Nuestra Señora de la Esperanza no desfilará en el Encuentro del Jueves Santo y sí lo hará la Virgen de las Lágrimas. La Esperanza saldrá en la madrugada y en el Santo Entierro. Además, la Soledad estrena nueva corona.

El domingo de Ramos la bendición tendrá lugar antes de la procesión que saldrá de la iglesia de San Luis. El Martes Santo tendrá lugar la procesión del traslado penitencial del santísimo Cristo del Humilladero y su santísima madre Nuestra Señora de las Lágrimas a partir de las 21.00 horas. La procesión de Penitencia saldrá de la parroquia el Miércoles Santo.

Para el Jueves Santo, todas las cofradías (Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Madre la Santísima Virgen de la Misericordia, cofradía del Santísimo Cristo de la Cama y Nuestra Señora de la Soledad) desfilarán en la procesión del Encuentro. En la madrugada del Viernes Santo saldrá la procesión a las 00.30 horas con la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza. Después tendrá lugar el Vía Crucis y la procesión de la Vela, que saldrá de la iglesia de San Luis hasta la ermita del Humilladero.

A las 20 horas desfilan las cofradías de la Vera Cruz y Preciosa Sangre y a las 20.30 salen Nuestra Señora de la Esperanza, Santo Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de las Lágrimas, Jesús Amigo de los Niños. A medianoche tendrá lugar la procesión del Silencio con La Soledad. Los actos terminan el domingo con la procesión del Resucitado, en la que un niño vestido de San Miguel Arcángel anuncia la resurrección a la virgen antes de retirarle el luto.

La Cuesta de la Romana de Candelario, testigo de la agonía final de Jesucristo

Además de la programación procesional en toda la provincia, las dramatizaciones de la Pasión se han convertido en un gran atractivo para muchos municipios. En Serradilla del Arroyo realizan una de las representaciones más emocionantes, con un viacrucis que va hasta el teso del municipio donde se representan la crucifixión, el descendimiento y el entierro de Cristo.

También se representa la pasión en Candelario en la noche del viernes. La Cuesta de la Romana es el punto de inicio de un recorrido que suma la belleza del municipio y la magia de la noche a la magnífica puesta en escena.

Villoruela es otro de los municipios que se han sumado a las representaciones con un viacrucis que cada año congrega a más público y en el que participan numerosos vecinos de la localidad.