Solicitan al Gobierno de España que comience a diseñar los dispositivos antiincendios de este verano

Si algo afectó a Salamanca el pasado verano, fueron los incendios forestales, arrasando miles de hectáreas y dejando paisajes desoladores en diferentes puntos de la provincia salmantina, haciendo especial hincapié en los fuegos originados en Cipérez y en El Payo.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionario se ha pedido a la ministra que acelere todos los procesos “dando traslado al Ministerio de Trabajo cuestiones que afectan en materia de prevención de riesgos laborales, enfermedades profesionales, tiempos de trabajo, planes de Igualdad y modificar el coeficiente reductor de los bomberos forestales para mejorar sus condiciones de jubilación.

Del mismo modo, desde CSIF han indicado que se han presentado todas las alegaciones al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para así llegar a reconocer la condición de Agente de Autoridad y Policía Judicial a agentes forestales y medioambientales.

Ante la falta de personal y dispositivos adaptados por comunidades autónomas, el sindicato también ha solicitado que se palíen diferentes problemas que han detectado, entre ellos la falta de personal en las brigadas forestales, personal de prevención para tareas de limpieza y falta de equipos de protección individual.