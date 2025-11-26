¿Quiénes son los alcaldes de la provincia de Salamanca que tienen el sueldo más alto?

Los datos más recientes publicados por Hacienda a través del IPSA donde se revelan las retribuciones de cargos electos y personal empleado público de Ayuntamientos, Diputaciones Forales y Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares y Comunidades Autónomas referidas al año 2024 dejan en la provincia de Salamanca información de 6 dedicaciones exclusivas, 19 dedicaciones parciales y 33 cargos sin dedicación, pero con indemnizaciones por sus asistencias a plenos del ayuntamiento o a juntas de gobierno.

En este escenario, el balance general que deja la información referente a la provincia salmantina de los 304 municipios que se registran es que la mayoría de los alcaldes figuran en régimen “sin dedicación exclusiva”, recibiendo al año la cantidad de cero euros como es el caso de Alba de Tormes, Fuentes de Oñoro, Ledesma, Miranda del Castañar o Villaseco de los Reyes, siendo algunos de los pueblos que conforman esta larga lista.

De las 6 dedicaciones exclusivas y como es lógico encabeza la lista el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo que ha recibido 80.582 euros al año, 6.228 euros más que en 2023. Le sigue por detrás Claudio del Río, alcalde de Cabrerizos, con 48.665,54 euros, David Mingo de Santa Marta de Tormes (38.496 euros), la alcaldesa de Castellanos de Moriscos, Victoria Manjón (26.745,70 euros), la alcaldesa de Mogarraz, María Soledad Álvarez (11.200 euros) y la de Pelabravo, María Teresa García (6.000 euros).

De los 19 alcaldes con dedicación parcial, que combinan sus funciones municipales con otro empleo, el que más cobra es Ventura Recio, alcalde de Villares de la Reina (40.001,20 euros), seguido de Ángel Peralvo, alcalde de Villamayor (35.051,94 euros). Tanto Recio como Peralvo cobran un sueldo superior a los que tienen 'dedicación exclusiva', a excepción de David Mingo.

Otros de los municipios con dedicación parcial que superan los 10 mil euros anuales son La Alberca (15.863,31 euros), Babilafuente (17.318,57 euros), Cantalpino (13.230 euros), La Fuente de San Esteban (14.481,76 euros), Lagunilla (11.200 euros), Terradillos (10.259,75 euros), Valdelosa (22.555,12 euros) y La Vellés (11.137,78 euros).

Pedro Samuel Martín (alcalde de Carbajosa de la Sagrada), Marcos Iglesias, (alcalde de Ciudad Rodrigo), Roberto Martín (alcalde de Guijuelo) y el alcalde de Béjar encabezan la lista de los sueldos más altos en la categoría “sin dedicación”. Todos ellos regentan también el cargo de diputados provinciales en la Diputación de Salamanca. La alcaldía de Béjar tiene una excepción, ya que en la actualidad su alcalde es Antonio Cámara, pero los datos corresponden a su anterior alcalde Luis Francisco que ocupó este cargo hasta verano de este año.

Pedro Samuel Martín (Carbajosa): 21.750 euros

Marcos Iglesias (Ciudad Rodrigo): 11.952,10 euros

Roberto Martín (Guijuelo): 8.090 euros

Alcaldía de Béjar: 8.540 euros

El alcalde con la retribución más baja 'sin dedicación' es el de Aldealengua con 60 euros. En el caso de la dedicación 'parcial' el que menos cobra es el de Aldeanueva de Figueroa con 5.629,93 euros.

En el IPSA también figuran otros ayuntamientos que no han remitido información sobre las percepciones de sus alcaldes: Ahigal de Villarino, Alaraz, Aldea del Obispo, Anaya de Alba, Arapiles, Barruecopardo, Bogajo, Cabeza del Caballo, Candelario, Cantagallo, Cantalapiedra, Cepeda, Doñinos de Salamanca, Encinasola de los Comendadores, Escurial de la Sierra, Gejuelo del Barro, La Hoya, Madroñal, Martín de Yeltes, Martinamor, Monleón, Monterrubio de Armuña, Navacarros, Navalmoral de Béjar, Navamorales, Navarredonda de la Rinconada, El Payo, Peñaranda, Peralejos de Arriba, Pozos de Hinojo, Puentes del Congosto, Puerto de Béjar, Retortillo, La Rinconada de la Sierra, Saldeana, San Cristobal de la Cuesta, San Martín del Castañar, San Miguel de Valero, San Miguel del Robledo, Sanchón de la Ribera, Sanchotello, Serradilla del Llano, Sotoserrano, Tejeda y Segoyuela, Topa, El Tornadizo, Valdelageve, Valdemierque, Valderrodrigo, Vallejera de Riofrío, Valsalabroso, Villar de Samaniego, Villares de Yeltes, Villarino de los Aires, Villasbuenas, Villoria y Vitigudino.