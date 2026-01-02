¿Cómo son las ayudas para fomentar el relevo generacional en negocios rurales de Salamanca y quiénes las pueden solicitar?

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha lanzado un nuevo paquete de ayudas, en forma de convocatoria, a través del programa Relevacyl que pretende fomentar la continuidad de los negocios rurales a través de los familiares de los actuales dueños.

Y es que las pequeñas y medianas empresas de Salamanca y de la región han visto cómo poco a poco no podían hacer frente a los gastos en entornos rurales, y es que aspectos claves como la tecnología o la digitalización ha hecho que muchos se queden atrás por la falta de un asesoramiento adecuado.

Ante esto, la Junta de Castilla y León se ha puesto como primer objetivo evitar el cierre de negocios, ya sea por la jubilación del dueño o cese de actividad, y para ello ha destinado una serie de ayudas económicas de cara a tener asesoramiento técnico con asociaciones de la propia región castellanoleonesa.

Para ello se van a destinar un total de 2,4 millones de euros para aquellos traspasos que, o bien se hayan realizado desde el 15 de noviembre de 2025, o se vayan a hacer desde el 30 de septiembre de 2026.

Las subvenciones se van a conceder de forma directa, como han asegurado desde la propia JCYL, con una ayuda base de 10.000 euros, que se verá ampliada en función de la ubicación del negocio. Para aquellas pymes en localidades menores de 1.000 habitantes se sumará una cuantía de 4.000 euros; y para las que estén entre los 1.001 y 5.000 habitantes será de 2.000 euros.

Además, si el relevo se produce en favor de una mujer, también se sumará una cuantía de 4.000 euros, además de otros 2.000 euros en función de si la persona, sea mujer u hombre, tenga menos de 35 años. Cabe destacar que estas ayudas son a fondo perdido hasta alcanzar los 20.000 euros.

Por otro lado, también han hecho hincapié en que estas ayudas son compatibles con otras subvenciones mientras las mismas no estén dedicadas al mismo fin. El plazo de solicitud de las mismas será hasta el próximo 15 de enero de 2026.