Estas son las carreteras de Salamanca afectadas este miércoles por la nieve y el hielo

Varias carreteras de la provincia de Salamanca están afectadas este miércoles por la presencia de nieve o hielo, según informa la DGT en su mapa de tráfico, aunque solo permanece cerrada la DSA-191 a partir del kilómeto 8, en la subida a El Travieso. Hasta ese punto, son obligatorias las cadenas.

La circulación por la DSA-180 que conecta La Hoya con Navalcarros está restringida para vehículos pesados y autobuses. El resto debe usar cadenas o neumáticos de invierno y no superar los 30 kilómetros hora entre los puntos kilométricos 0 y 9.5. Mientras, la SA-100 entre Vallejera de Riofrío y La Hoya es transitable con precaución a lo largo de cinco kilómetros.

La nieve también ha obligado a extremar las precauciones en la SA-203, en el tramo que asciende hasta la Peña de Francia, en El Cabaco. Los vehículos pesados y autobuses no pueden circular entre los puntos kilométricos 8 y 12 y los que tienen permitido el acceso han de hacerlo con cadenas y sin exceder los 30 km/h.

En La Alberca, Peñaranda de Bracamonte, Cabrerizos, Cantalpino y Guijuelo hay avisos por pavimento deslizante. Los tramos afectados son los puntos kilométricos 21-29 de la SA-201 en sentido creciente; los PK 1.0 - 16.0 y 23.0 - 26-0 de la SA-801, la SA-804 y las carreteras que conectan el municipio chacinero con Valdelacasa (S-214), Fuenterroble de Salvatierra (SA-212), Gallegos de Solmirón (SA-104).