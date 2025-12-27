Estas son las carreteras de Salamanca afectadas este sábado por el hielo y la nieve

La circulación continúa restringida o limitada en algunas carreteras salmantinas durante este sábado, 27 de diciembre, a causa de la nieve y el hielo, según informa la DGT en su mapa de tráfico.

Parte de la DSA-191, la carretera que conecta el municipio de Candelario con El Travieso, está innacesible desde el pasado 21 de diciembre debido a la nieve. El tramo afectado es el comprendido entre los puntos kilométricos 8 y 10,6. No se puede circular en ninguno de los sentidos.

En la carretera de acceso a La Covatilla, la DSA-180, hay varias limitaciones y obligaciones. Entre los puntos kilométricos 0 y 9,5 la circulación está restringida a los vehículos pesados y autobuses, mientras que para el resto es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y la velocidad máxima está limitada a 30 km/h.

La nieve también ha obligado a extremar las precauciones en la SA-203, en el tramo que asciende hasta la Peña de Francia, en El Cabaco. Los vehículos pesados y autobuses no pueden circular entre los puntos kilométricos 0 y 12 y, desde el 22 de diciembre, los que tienen permitido el acceso han de hacerlo con cadenas y sin exceder los 30 km/h.